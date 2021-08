De mordomo a detetive particular: carro conectado amplia o conforto e a segurança

Você vai viajar no dia seguinte e não sabe qual a autonomia do tanque? Ou ainda qual a pressão dos pneus? Isso pode ser resolvido se seu carro for conectado. Assim, por meio de um aplicativo você poderá checar diversas funções e até ligar o veículo remotamente, pelo smartphone.

Não estou falando apenas de automóveis exclusivos e mais caros. Você pode climatizar à distância a cabine de carros de passeio como Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e picapes como Fiat Toro e Ford Ranger. Todos esses modelos já contam com tecnologias que possibilitam comandos remotos.

Várias funções são comuns em diversas marcas e, além de facilitar a rotina com o veículo, aumenta a segurança. Como há um chip de dados instalado no carro, ele pode ser rastreado. Isso reduz o preço do seguro e também ajuda na gestão de uma frota, além de tranquilizar os pais que querem saber onde o filho está, por exemplo.

Uma das telas do aplicativo MyChevrolet do Trailblazer O FordPass habilitado para a Ranger Storm A tela inicial do aplicativo do Jeep Compass S É possível abaixar as janelas do Hyundai H20 Dá para checar pelo celular vários detalhes do Volvo XC60

Alguns ainda mostram qual foi a velocidade máxima que o veículo alcançou, quantos quilômetros percorreu em determinado período e fazem uma configuração específica para quando o carro estiver com o manobrista. Assim, o condutor só poderá chegar a uma velocidade máxima pré-estabelecida e percorrer um perímetro determinado previamente.

É claro que é preciso ter internet nos dois pontos, ou seja, no veículo e no smartphone. O grupo Stellantis, responsável por marcas como Fiat e Jeep, e a Ford utilizam em seus modelos dados da Tim. A Hyundai utiliza Vivo, e a General Motors e a Volvo são parceiras da Claro.

Chevrolet

Para ter comandos remotos por meio do aplicativo MyChevrolet no Chevrolet Onix Premier, o usuário tem até até três meses grátis e depois terá que desembolsar R$ 59,90 por mês. O plano mais simples, chamado de Standard, sai sem custo algum durante dez anos e inclui diagnóstico do veículo, alertas do diagnóstico, notificação de manutenção/revisão para a concessionária e condução inteligente.

O sistema de carro conectado está disponível para vários modelos da marca à venda no país, incluindo a picape S10 e os SUVs Tracker e Trailblazer. A marca foi a primeira entre as generalistas a oferecer o sistema.

Ford

O sistema estreou no país há pouco mais de um ano no SUV Territory e hoje está sendo oferecido em todos os veículos, do Bronco Sport ao Mustang. É gratuito por um ano.

Até modelos que não contam com partida por botão, como a Ranger Storm, podem ter o motor acionado remotamente.

Hyundai

Equipamento de série nas versões mais completas da linha HB20 e opcional nas demais versões por R$ 1.400 a mais, o Bluelink tem seis meses gratuitos. A partir daí, se o cliente quiser continuar, pagará uma mensalidade de R$ 29,90.

A nova geração do Creta, que estreia nas próximas semanas, terá o mesmo sistema.

Jeep/Fiat

No primeiro ano de uso, o cliente pode ativar os serviços conectados e usufruir gratuitamente do pacote de serviços completo, com todos os serviços oferecidos pelo Adventure Intelligence. Após esse prazo, o cliente terá a possibilidade de assinar os serviços, com um pagamento mensal ou anual, de acordo com o pacote de serviços escolhido.

Na Fiat, marca do mesmo grupo da Jeep, a tecnologia estreou na picape Toro e em breve o sistema será oferecida também no Pulse, primeiro SUV compacto da empresa.

Volvo

A empresa sueca foi a pioneira a oferecer o sistema no país. Ele é gratuito por dois anos e, por meio do aplicativo, é possível até mesmo fazer a gestão do carregamento do motor elétrico, programando o horário de início e fim. Para isso, o cabo de energia precisa estar plugado.