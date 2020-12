De novo! Marília Mendonça foi artista mais ouvida em 2020 no Spotify do Brasil

Marília Mendonça foi a cantora mais ouvida no Brasil em 2020 no Spotify, segundo balanço divulgado pela plataforma de streaming nesta terça-feira (1º). Em sua retrospectiva anual, já tradicional, o maior serviço musical do mundo divulgou as músicas, artistas, podcasts e álbuns que bombaram no Brasil e no mundo. No ano passado, a lista brasileira também foi encabeçada por Marília, que emplacou o segundo ano seguido na liderança.

BRASIL EM 2019

Artista

O top 10 do ano no Brasil é, sem surpresa, dominado pelo gênero sertanejo. Marília Mendonça aparece na ponta, com outros artistas do gênero também sendo listados, como Henrique & Juliano, Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Jorge & Mateus e Maiara e Maraisa. Veja os dez primeiros:

Marília Mendonça

Henrique & Juliano

Gusttavo Lima

Zé Neto & Cristiano

Jorge & Mateus

Os Barões Da Pisadinha

Anitta

Matheus & Kauan

Alok

Maiara & Maraisa

As mulheres mais ouvidas no Brasil

Marília Mendonça

Anitta

Maiara & Maraisa

Luísa Sonza

Dua Lipa

Ludmilla

ANAVITÓRIA

Ariana Grande

Lady Gaga

Billie Eilish

Os homens mais ouvidos no Brasil

Henrique & Juliano

Gusttavo Lima

Zé Neto & Cristiano

Jorge & Mateus

Os Barões Da Pisadinha

Matheus & Kauan

Alok

Dilsinho

Wesley Safadão

MC Kevin o Chris

Música mais ouvida

A música que tocou mais no Spotify Brasil em 2020 foi "Liberdade provisória", de Henrique & Juliano, seguida por "A gente fez amor - Ao vivo", de Gusttavo Lima. Completa o pódio o hit "Graveto - Ao vivo", de Marília Mendonça. Só uma música internacional aparece entre as dez primeiras: "Don't Start Now", de Dua Lipa, que ganhou um empurrãozinho por aqui ao ser dançada por Manu Gavassi no BBB20.

Veja a lista das mais tocadas:

Liberdade Provisória - Henrique & Juliano

A Gente Fez Amor - Ao Vivo - Gusttavo Lima

Graveto - Ao Vivo - Marília Mendonça

Volta por Baixo - Ao Vivo - Henrique & Juliano

S de Saudade - Luíza & Maurílio, Zé Neto & Cristiano

Litrão - Ao Vivo - Matheus & Kauan

Barzinho Aleatório - Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano

Don't Start Now - Dua Lipa

Cheirosa - Ao Vivo - Jorge & Mateus

SENTADÃO - Felipe Original, JS o Mão de Ouro, PEDRO SAMPAIO

Playlist

A lista Esquenta Sertanejo, com mais de 5 milhões de seguidores, foi a mais bombada do ano no Brasil. A lista existe desde que o Spotify chegou ao Brasil em 2014 e traz os maiores sucessos do sertanejo.

Podcasts

O Spotify tem investido em podcasts e divulgou também um raking com os que mais fizeram sucesso no país. O "Horóscopo Hoje", programa original da plataforma, que traz a previsão de cada signo, foi o mais ouvido. O segundo lugar foi o "Café da Manhã", outro que é exclusivo do Spotify, feito em parceria com a Folha de S. Paulo. Veja o pódio o "Primocast", com dicas de investimento.

Horóscopo Hoje

Café da Manhã

Primocast

NerdCast

Flow Podcast

Autoconsciente

O Assunto

Mamilos

Inglês do Zero

Filhos da Grávida de Taubaté

O MUNDO EM 2020

Em todo o mundo, o artista mais ouvido no Spotify, com 8,3 bilhões de streams, foi o porto-riquenho Bad Bunny. Ele é seguido por Drake e J Balvin. No ano passado, Bad Bunny era apenas o quinto colocado da lista, liderada por Post Malone. A lista com os 10 maiores artistas do ano na plataforma tem apenas duas mulheres: Billie Eilish, a cantora mais ouvida, e Taylor Swift.

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

BTS

Billie Eilish

Taylor Swift

Post Malone

Travis Scott