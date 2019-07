De novo visual, Artur conta os dias para jogo contra o Grêmio

Líder de assistências, segundo colocado na lista dos que mais jogaram pelo Bahia na temporada e, de quebra, o jogador que mais fez gols depois de Gilberto e Fernandão, que são centroavantes. O primeiro semestre de Artur no Bahia correspondeu às expectativas criadas ao redor do jovem ponta.

Aos 21 anos, Artur já defende o quarto time na carreira profissional. Antes do Bahia, passou por Novorizontino e Londrina, além do Palmeiras - dono dos seus direitos federativos e com quem tem contrato até o final de 2021. O bom desempenho no Bahia o colocou entre os especulados para uma eventual transferência na janela internacional, que abriu no dia 1º. Nesta quinta-feira (4), ele deu entrevista no Fazendão e comentou sobre os rumores.

"Fiquei sabendo [das especulações] pelas redes sociais, abri o Instagram e todo o mundo estava falando. Mas meu foco total é no Bahia, deixo essas coisas para o meu dirigente resolver", declarou Artur.

Com fama de ser inquieto, Artur costuma ser o primeiro a aparecer no gramado em dias de treino. Por lá, fica batendo bola do jeito que dá: quando sozinho, chuta em direção ao gol e faz seus malabarismos. Volta e meia ele encontra um parceiro para a brincadeira de aquecimento. Hoje, por exemplo, brincou com o pequeno Lucas, filho do volante Elton.

Artur em treino no Fazendão (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Talvez esse jeito de Artur tenha sido o motivador para a mudança de visual apresentada por ele desde que retornou aos treinamentos no Bahia. Durante as breves férias - o elenco ganhou dez dias de folga em junho -, o ponta descoloriu o cabelo e aderiu a um visual que rendeu o apelido de "Diabo Loiro" entre os colegas.

"Eu estava deitado em casa e disse: 'vou descolorir o cabelo'. Aí fiz e fiquei um pouco mais bonito [risos]. Rendeu um monte de apelido", contou, sorridente.

Autor de seis gols na temporada, Artur conta as horas para voltar a campo em um jogo oficial. Seu próximo compromisso junto ao Bahia é contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 10. A partida será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 19h15.

Com três assistências na competição, Artur é um dos garçons do torneio empatado com Jean Mota e Derlis González, ambos do Santos, e Sornoza, do Corinthians. No ano, o camisa 98 deu sete assistências.

*Com supervisão do subeditor Miro Palma.