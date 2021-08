De olho Atlético-MG, Bahia volta aos treinos, na Cidade Tricolor

Ainda juntando os cacos após mais uma derrota na temporada, o elenco do Bahia voltou aos treinos nesta segunda-feira (2), e iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira (4), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Na Cidade Tricolor, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na derrota por 1x0 para o Sport fizeram apenas um regenerativo na fisioterapia e academia. O restante do elenco foi para o trabalhou sob o comando do técnico Dado Cavalcanti.

Os jogadores foram submetidos a um treino em campo reduzido, com foco na posse de bola e finalizações. Os goleiros também participaram a da atividade no campo.

Quem não treinou foi o volante Jonas. Substituído após reclamar de dor na coxa, ele fez tratamento no departamento médico. O jogador é dúvida para o confronto com o Atlético-MG.

O duelo entre Bahia e Galo será às 21h30, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, por conta de uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela briga entre atletas do Bahia e do Ceará na final da Copa do Nordeste.

Como perdeu o jogo de ida por 2x0, o Bahia precisa vencer por três gols de diferença para se classificar. Triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis.