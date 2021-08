De olho em 2022, Lula visita Salvador e mais 5 estados do Nordeste em agosto

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou em suas redes sociais que Salvador será contemplada com sua visita nos próximos dias. Lula iniciou agenda no Nordeste neste final de semana. Ele visitará cidades nos estados de Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte. Em Salvador, a visita acontecerá nos próximos dias 25 e 26 de agosto, como parte da estratégia do ex-presidente para articular sua candidatura em 2022.

Esta será a primeira vez que Lula volta ao estados Piauí, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte, após os 580 dias de prisão em Curitiba. Em Pernambuco e na Bahia, ele esteve em 2019.⁣