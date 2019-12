De olho em Tóquio-2020, seleção feminina jogará torneio na França

De olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, onde buscará a inédita medalha de ouro, a seleção brasileira feminina de futebol já sabe onde fará seus primeiros jogos de preparação no próximo ano. Em anúncio feito pela Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês), o time comandado pela técnica sueca Pia Sundhage jogará um torneio amistoso entre os dias 4 e 10 de março, na França, contra a equipe local, o Canadá e a Holanda.

O Brasil fará a sua estreia no dia 4 de março contra a Holanda, atual campeã europeia e vice-campeã mundial, em Valenciennes, às 15h. No dia 7, na mesma cidade, às 17h, França e Brasil reeditam o confronto das oitavas de final do Mundial deste ano, disputada em solo francês. A equipe da casa eliminou as brasileiras com uma vitória por 2 a 1, na prorrogação, em Le Havre.

A seleção de Pia Sundhage encerra o torneio amistoso no dia 10 de março, às 15h, contra o Canadá, em Calais. Em novembro deste ano, o Brasil goleou as canadenses por 4 a 0 em amistoso válido pelo Torneio da China, em Chongqing.

Sob o comando de Pia Sundhage, o Brasil disputou oito amistosos após o Mundial da França e ainda não perdeu. Foram seis vitórias (sobre Argentina, Inglaterra, Polônia, Canadá e México, duas vezes) e dois empates (contra Chile e China, ambos seguidos de derrotas na disputa por pênaltis).

Além do torneio na França, o calendário da seleção feminina para 2020 prevê mais duas Datas Fifa de amistosos, entre 6 e 14 de abril e entre 1.º e 10 de junho. O futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 começará no dia 22 de julho.