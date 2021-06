De olho em vaga no G4, Bahia encara o América-MG em Pituaçu

O tempo tem sido curto para o Bahia no Campeonato Brasileiro. Depois de cair diante do Palmeiras por 3x2, no Allianz Parque, o tricolor teve que ser rápido para assimilar a derrota e focar no próximo adversário. Hoje, o Esquadrão volta a entrar em campo pela Série A. A partir das 19h, o time baiano enfrenta o América-MG, no estádio de Pituaçu.

Na Cidade Tricolor, a meta é uma só: recuperar em casa os pontos perdidos como visitante para continuar brigando na parte de cima da tabela. Com 11 pontos, o Esquadrão inicia a rodada na quinta colocação, mas pode terminar até na vice-liderança em caso de vitória sobre os mineiros e uma combinação de resultados.

No que depender do retrospecto, os tricolores podem comemorar. Em 24 jogos diante do Coelho, o Bahia venceu 12, empatou nove e perdeu apenas três. No último encontro entre as equipes em Salvador, pelo Brasileirão de 2018, o Esquadrão ganhou por 1x0 na Fonte Nova, gol de Gilberto.

Para alcançar o objetivo, o Bahia sabe que precisa ser mais decisivo. Diante do Palmeiras, o tricolor abusou nas chances perdidas e acabou castigado com um gol no fim. Agora, o técnico Dado Cavalcanti prega atenção para que as oportunidades que surgirem sejam aproveitadas.

“É preciso ter um pouco mais de tranquilidade e voltar a ser mais decisivo, como fomos em outras partidas [...] Espero que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade. Temos poder de decisão grande”, disse o treinador.

Para o duelo com o América, Dado poderá contar com o retorno de Thonny Anderson, que desfalcou o time na última rodada após receber o terceiro cartão amarelo. O meia deve ficar como opção no banco no de reservas.

A preocupação maior fica por conta da defesa. Ainda se recuperando de um estiramento da coxa, o zagueiro Germán Conti continua fora do time. Luiz Otávio segue como titular ao lado de Juninho. Último contratado pelo tricolor, o zagueiro Ligger, que ficou como suplente contra o Palmeiras, também aparece como opção caso o treinador decida mudar a equipe.

“Espero um grande jogo contra o América-MG. Da mesma forma que o Bahia vem mantendo o nível de atuação. É um jogo difícil, o América vem tentando se reabilitar na competição. O Bahia quer se manter na parte de cima da tabela. Dentro dos nossos domínios, temos o dever de buscar o jogo, buscar a vitória, para continuar almejando coisas maiores na competição”, analisou o defensor.

Se o início do Bahia é positivo, do outro lado o América não pode dizer o mesmo. O Coelho ainda não venceu na atual edição da Série A. Em sete jogos, a equipe tem três empates e sete derrotas. Desempenho que explica a vice-lanterna.

Contratado após a saída de Lisca, o técnico Vagner Mancini ainda busca o time ideal. Nos dois primeiros jogos sob o comando do treinador – contra Juventude e Internacional -, o América não repetiu a escalação. A tendência, segundo o próprio Mancini, é de que novas mudanças sejam feitas para a partida com o Bahia.

Confira as prováveis escalações:



Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Juninho e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti.

América-MG: Cavichioli, Eduardo, Anderson Jesus, Ricardo Silva e Alan Rushcel; Zé Ricardo, Juninho e Marcelo Toscano Rodolfo, Ribamar e Felipe Azevedo. Técnico; Vagner Mancini