De olho: Geninho se manteve atento ao Vitória durante recuperação

Geninho encerrou 2019 realizando cirurgias de catarata nos olhos. Por conta disso, apresentou-se ao Vitória apenas na última segunda-feira (20), já com 18 dias de trabalho e um amistoso de pré-temporada realizados sem sua presença.

Após uma semana de trabalho presencial, Geninho já estreia com uma pedreira pela frente. Neste sábado (25), enfrenta o Fortaleza, atual campeão da Copa do Nordeste, às 16h, no Barradão, pela primeira rodada do regional.

Segundo o comandante rubro-negro, a ausência foi meramente física. Geninho diz que se manteve informado de tudo o que acontecia na Toca do Leão por meio dos seus 'informantes' no clube: os demais membros da comissão técnica.

"Mantive um contato diário, várias vezes ao dia, com eles. Ligava logo cedo para Alarcon (Pacheco, gerente de futebol) e Mário (Silva, supervisor de futebol) e falava a toda hora com Bruno (Pivetti) e Flávio (Tanajura, auxiliares). O pessoal da comissão me passava os vídeos dos treinamentos, então acompanhei todos os trabalhos em campo e os amistosos", disse Geninho.

O técnico chega à Toca do Leão com um grupo pronto. Com a contratação do volante Jean, o Vitória encerrou as suas contratações para a temporada 2020, segundo o presidente Paulo Carneiro.

O comandante disse que, também nisto, manteve-se atento e informado graças ao trabalho da diretoria: "Foi algo feito em conjunto. Quando aparecia o nome de um jogador para contratar, a gente conversava sobre a qualidade dele. A negociação não passava por mim, mas nós opinávamos na parte técnica. Houve uma sintonia grande na formação do grupo".

Geninho destacou que o Vitória procurou um perfil específico de atletas: "Se você observar, contratamos jogadores acostumados a disputar a Série B, já que o grande objetivo do ano é voltar à Série A. Vamos tentar fazer uma boa Copa do Nordeste e uma boa Copa do Brasil, mas o objetivo principal é levar a equipe à Série A. Estamos tentando fazer um grupo de qualidade, com jogares acostumados a esse tipo de campeonato".