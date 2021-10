De olho na audiência baiana, Spotify investe R$ 3,5 milhões para criar conteúdo em Salvador

Streaming é uma palavra em inglês que, em português significa transmissão audiovisual instantânea de um servidor para um aparelho com acesse à internet. Aí vem logo à cabeça as apresentações ao vivo de bandas e músicos no início da pandemia, certo? Pois bem, além das lives de artistas, podcasts a rodo, jogos de futebol e uma infinidade de séries para maratonar, o streaming impulsionou criadores de conteúdo de diferentes nichos e que tinham pouco ou nenhum espaço nas mídias tradicionais.

Um exemplo é a soteropolitana Athenaxis (pronuncia-se “Atena X”), de 26 anos, que está há dois anos no universo dos games, ou jogos eletrônicos. Foi durante a pandemia que ela pegou carona no boom das transmissões ao vivo e se tornou uma jogadora profissional com potencial para atingir públicos que, até então, tinham pouca representatividade na área: nordestinos, mulheres e negros.

Criada em Pernambués, Athenaxis - ou Taiane Silva - dialoga com esses e outros públicos sempre que liga a câmera do computador e compartilha na plataforma Twitch sua habilidade nos jogos Valorant, GTA RP e The Sims 4. São horas e horas de transmissões, que acontecem no próprio canal (@athenaxiss) ou da agência que cuida da sua carreira, a Beyond Digital Sports, ou BDS.

“O que me fascina nessa profissão de streamer é a conexão que a gente tem com pessoas de todos os lugares do mundo, é um canal direto", diz. "Me sinto grata em poder me comunicar com tanta gente que está lá ao vivo para falar comigo, para me ver, ouvir minha voz de mulher, negra, nordestina. Eu posso fazer a minha parte para deixar as pessoas mais conscientes ao mesmo tempo em que entrego entretenimento”, continua.

Outros exemplos não faltarão em um futuro bem próximo. A Spotify, uma das maiores plataformas de stream de áudio, fez um aporte de R$ 3,5 milhões à Vale do Dendê, incubadora baiana, para impulsionar 45 empresas e impactar até 500 profissionais de maneira indireta. “O streaming é uma ferramenta democrática, porque os produtores podem produzir música e podcast de uma forma descentralizada e a baixo custo. Aqui tem muito potencial e muito espaço para investimento, desde a música, que é quase uma commodity, até a comédia, que está crescendo muito aqui em Salvador. Investir nesse ecossistema é bom para todo mundo, porque temos uma camada muito grande de diversidade”, diz Paulo Rogério Nunes, cofundador da Vale do Dendê.

O futuro é local

Pensando em investir em talentos locais, a BDS, empresa que agência Athenaxis, criou um projeto para fundar uma academia de formação para o universo gamer de Salvador, a BDS Academy, no novo Centro de Convenções. Catarinense radicado na Bahia, o sócio-fundador da agência, Lukas Walter, de 23 anos, acredita que a capital baiana tem muito a oferecer. “Pense num moleque que tem 9 anos, está começando a crescer e adora jogos. A gente criou uma espécie de ecossistema e experimentação. Ao final da formação ele pode ser um empreendedor, atleta, psicólogo, dentro dessa área”.

Streamers e produtores de conteúdo como Athenaxis são estratégicos para atrair para as plataformas uma fatia do público que não se sente representada. “O mercado gamer precisa de diversidade", afirma a jogadora. “Queremos participar do amadurecimento desse universo local e contribuir para o desenvolvimento profissional também. Esse é um projeto que vai crescendo e dando frutos a longo prazo", fala Lukas.

Já Paulo Rogério quer levar para o mundo a cultura soteropolitana. “A música baiana tem potência para explodir no mundo. Na área de podcasts a mesma coisa. Vamos internacionalizar a cena baiana”. E se depender dele, o projeto vai furar as barreiras do áudio. “Se cada empresa selecionada conseguir se consolidar, vai movimentar muito mais a economia com organização de eventos, portfólios, videoclipes… Tem maquiagem, direção de arte, fotografia, direção de áudio. A economia criativa é geradora de emprego e renda”.

O programa do Agenda Bahia 21 pode ser assistido aqui



Transmissões também movimentam mercado de eventos, veja relato da empresária Aline Brault,

"Às vezes as coisas virtuais tornam possíveis ações que seriam muito caras no presencial. A gente trabalhava sobretudo com eventos, embora tivéssemos também uma presença forte no digital. Com a pandemia tivemos que migrar pro digital e percebemos que o streaming poderia ser uma opção interessante para a gente continuar inovando. Mas com algo a mais, com a interação.

No Dia dos Pais, ofertamos para os funcionários de uma empresa cliente nossa uma aula virtual gastronômica com o chef churrasqueiro Sandro Borges. E deu pra chegar a mais pessoas, aos pais dos funcionários, um público mais idoso que tinha que ficar em casa e não se expor. Num cenário físico não daria para colocar tanta gente num salão.

Percebemos que o formato das lives cansou um pouco, então apostamos na interatividade. No Dia das Crianças gravamos com uma banda infantil com experiência com o streaming. Queríamos fazer de uma forma que a criança pudesse interagir com os vídeos. Além do link para o show, as crianças recebem também ferramentas para continuar a brincadeira depois dos vídeos.

Para o Natal, criamos uma plataforma de games. Nesse ano ela se manteve, ganhou mais dois jogos e vai ser usada num shopping de Belém, além de Salvador.

Esses formatos possibilizaram acessos a cursos, pessoas, experiências. Você tem opções mais democráticas. Por que o Tik Tok está tão badalado? Porque oferece conteúdo que é fora da sua bolha, te traz coisas novas pra te surpreender. Chega uma hora que é necessário surpreender.





