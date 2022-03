De olho na Jacuipense, Bahia tem dia de treino tático na Cidade Tricolor

De olho no confronto com o Jacuipense, marcado para o próximo sábado (12), às 16h, na Fonte Nova, o elenco do Bahia voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo, na manhã desta quarta-feira (9).

Antes do treino, os jogadores e comissão técnica bateram um papo com Eduardo Freeland, novo diretor de futebol do Esquadrão.

Logo depois, o técnico Guto Ferreira montou um trabalho tático no qual montou a equipe titular e fez ajustes. O treinador não deu pistas sobre a escalação que vai começar o confronto com o Jacupa.

O goleiro Danilo Fernandes, que voltou aos treinos após ter sido atingido por estilhaços no ataque ao ônibus tricolor, segue trabalhando apenas na academia. Além dele, o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso, também não encara o Jacuipense.

Nesta quinta-feira (10), o elenco tricolor volta aos treinos e segue a preparação para o duelo pelo Campeonato Baiano.