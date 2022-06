De olho na temporada de férias, Vila Galé inaugura resort com parque aquático infantil

Cercado por praias paradisíacas, a 40 minutos de Maceió, Barra de Santo Antônio que promete, em breve, se tornar um dos principais destinos do turismo nacional, ganhou um atrativo extra que vai aguçar o desejo de quem quer curtir o melhor do litoral nordestino já nas férias de meio do ano. No dia 22 de junho, o Vila Galé Alagoas, maior resort do estado, abre as portas ao público com uma infraestrutura all inclusive inédita entre as 10 unidades da rede portuguesa, que operam no Brasil.

Localizado na Praia do Carro Quebrado, região ainda pouco explorada, o resort contou com um investimento superior a R$ 140 milhões e possui estrutura de 513 apartamentos, sete restaurantes, quatro bares, petiscaria mediterrânea, Centro de Convenções para 1,2 mil pessoas e uma boate. De acordo com o presidente da rede, Jorge Rebelo de Almeida, o Vila Galé Alagoas teve o seu conceito inspirado no resort localizado na praia de Touros (RN), porém, com uma série de novidades.

A temática que marca o empreendimento é um verdadeiro passeio pela literatura, trazendo aos ambientes referências de escritores brasileiros e portugueses, ideia do próprio presidente. "A Vila Galé aposta que lazer e cultura devem andar de mãos dadas e neste caso vamos homenagear os escritores de língua portuguesa do Brasil e de Portugal. No resort, todos os quartos terão referências às obras de autores/escritores brasileiros e portugueses. Na recepção haverá uma homenagem aos seis mais célebres escritores mundiais e às melhores escritoras e uma galeria dos 54 prêmios Nobel da Literatura", comenta.

Família

O projeto adotado pela Rede no Vila Galé Alagoas não esconde que um dos principais focos do empreendimento é a família. O resort contará com um parque aquático para as crianças e um clube infantil, porém não faltarão atrativos para os adultos. "Aumentamos a área do Clube do NEP (área destinada a crianças) com uma piscina para natação e um parque aquático, além de acrescentarmos uma dupla piscina olímpica com 100 mts de comprimento; criamos o Restaurante Regional Museu do Sertão (Alagoano) e o restaurante Cervejaria Portuguesa; e também incluímos uma quadra de Beach tennis, etc. e muitas adaptações de natureza funcional e inovadoras", explica gerente .

Com a chegada das férias escolares no meio do ano, a expectativa da rede para o novo equipamento é iniciar as atividades com o pé direito. " Estamos muito otimistas para inauguração do hotel. O destino é paradisíaco e a estrutura garante conforto para toda a família. Além disto, vamos inaugurar com muitas atividades de entretenimento e lazer. É o destino perfeito para quem busca férias inesquecíveis.", completa o presidente.

Aposta

Com seis unidades já em operação no nordeste, o Vila Galé Alagoas é mais uma aposta da rede no potencial crescente do litoral da região. A partir de julho, por exemplo, o estado ganhará mais 286 voos extras, segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur/AL). "O potencial é tremendo e maravilhoso, tanto pelas belezas naturais quanto à cultura. Esperamos que com o aumento da oferta do transporte aéreo e o preço mais atrativo, além da melhoria na infraestrutura e a segurança, os resultados virão", diz Jorge.