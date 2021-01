De olho no América-MG, Vitória se reapresenta na Toca do Leão

Sem tempo a perder, o elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira (4), na Toca do Leão. Após empatar em 1x1 com o Operário na noite do último domingo (3), o rubro-negro se prepara para enfrentar o América-MG no sábado (9), às 19h, no estádio Independência. O adversário lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, com 63 pontos.

Com 37 pontos e em 15º lugar na tabela, o time comandado pelo técnico Rodrigo Chagas luta contra o rebaixamento. Primeiro time dentro da zona de degola, o Náutico tem apenas dois pontos a menos e entra em campo nesta segunda-feira contra o Confiança, às 20h, no estádio Batistão.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Operário fizeram apenas atividades regenerativas. Os demais participaram de um coletivo comandado pelo auxiliar técnico Flávio Tanajura e observado por Rodrigo Chagas. Recuperados de lesão, o lateral direito Van e o atacante Alisso Farias seguem em fase de transição. O centroavante Júnior Viçosa e o lateral direito Léo participaram de um treino físico.

O elenco do Vitória volta a treinar na Toca do Leão na manhã de terça-feira (5) e viaja para Belo Horizonte na sexta-feira (8).