De olho no Náutico, Vitória tem dia de coletivo contra sub-23

Um dia após a derrota para o Internacional por 1x0, pela Copa do Brasil, o elenco do Vitória reapresentou na manhã desta sexta-feira (4), e iniciou a preparação para o próximo compromisso, dessa vez pela Série B. O Leão recebe o Náutico na segunda-feira (7), às 20h, no Barradão.

Antes do treino, os jogadores foram submetidos a mais uma rodada de testes para detectar a covid-19. Em seguida, os jogadores que atuaram acima de 45 minutos contra o Inter fizeram trabalho regenerativo, enquanto os demais foram a campo, no Barradão, para um coletivo contra a equipe sub-23.

O time profissional iniciou com Lucas Arcanjo, Cedric, João Victor, Mateus Moraes e Elivelton; Pablo Siles, Bruno e Eduardo; Ronan, Dinei e Ygor Catatau. No intervalo, Rodrigo Chagas trocou Cedric por Van.

Já a equipe sub-23 teve a presença de alguns profissionais e foi formada com: Cabral; Van, Gabriel, Marco Antônio e Gabriel Gomes; Lucas Silva, Paulo Vitor e Maykon Douglas; Samuel Granada, Eron e Caique Souza.

A atividade teve 50 minutos de movimentação. Depois, o sub-23 ainda jogou mais 20 minutos contra os reservas da categoria e alguns jogadores do sub-20.

Em recuperação de lesão, o atacante Wesley, o zagueiro Carlos e o lateral Gabriel Inocêncio fizeram um trabalho de reabilitação.

Já o lateral Pedrinho, que sentiu contusão no tornozelo durante a partida contra o Internacional, será encaminhado para fazer exame. Ele está fora do duelo contra o Náutico, já que foi expulso na estreia do Vitória pela Série B, no empate com o Guarani.

Os jogadores voltarão a treinar neste sábado (5), na Toca do Leão. A preparação será encerrada no domingo (6), com treinamento novamente pela manhã.