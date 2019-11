De olho no TikTok, Instagram testa ferramenta inédita no Brasil

O Instagram lançou no Brasil um novo recurso, o Cenas, que busca desafiar o chinês TikTok, uma das redes sociais de maior crescimento atualmente. O novo recurso é para que os usuários criem vídeos curtos, trazendo várias ferramentas de edição.

Em 2016, em movimento parecido, o Instagram lançou o Stories, que era basicamente uma cópia do Snapchat. Também incorporado dentro da própria rede social, o Stories fez um sucesso que dura até hoje.

O Cenas está disponível somente no Brasil por enquanto. Ele aparece no Stories ao lado de itens como Boomerang e Ao Vivo. A ideia é que o suuário crie clipes mais elaborados, podendo ser de dança, dublagens, humor... Basicamente como já faz o TikTok.

(Foto: Divulgação)

Os vídeos têm até 15 segunso e é possível usar as músicas disponíveis no Instagram ou áudios de memes da plataforma. O usuário pode ajustar a velocidade do vídeo e juntar trechos diferentes para completar uma cena.

No fim, a cena pode ser publicada para todos os seguidores nos Stories, na lista de melhores amigos ou ser enviada por mensagem direta para pessoas específicas. Se for público, poderá aparecer na aba Explorar.

Se o usuário quiser, a cena pode ficar para sempre no perfil, salva em um destaque, para não sumir em 24 horas - de maneira similar ao que acontece com demais Stories.

Segundo relatos da imprensa, o Facebook, dono do Instagram, já trabalha em um concorrente do TikTok. No México, a empresa testa um app independente chamado Lasso.