De olho no Treze, Vitória reforça parte técnica e testa opções

O elenco do Vitória fez mais um dia de treinos nesta sexta-feira (2), de olho na partida contra o Treze, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo está marcado para o domingo (4), às 18h, no Barradão.

Na atividade, o treinador Rodrigo Chagas aproveitou para testar opções na escalação, já que não terá à disposição os volantes Gabriel Bispo, que foi expulso no jogo anterior, e João Pedro, que levou o terceiro cartão amarelo. O técnico realizou algumas experiências, mas só deve definir a equipe depois do treino deste sábado (3).

Antes de irem a campo, os jogadores assistiram a um vídeo sobre o Treze, que, na quinta-feira (1º), venceu o Botafogo-PB por 1x0. No gramado, os atletas fizeram um trabalho de finalização e uma atividade tática.

Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, o Vitória ocupa a 3ª colocação do Grupo B, com nove pontos. Já o Treze é o 5º colocado do Grupo A, com oito pontos.