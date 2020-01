De R$ 20 bilhões a R$ 0: ex-bilionária, Elizabeth Holmes está na rua da amargura

Elizabeth Holmes já foi considerada um prodígio do mundo dos negócios, chegando a ser chamada de "versão feminina de Steve Jobs" e “bilionária self-made mais jovem da história”. Entretanto, parece que a exaltação acabou na vida da jovem de 35 anos e seus dias de glória viraram de luta.

Após juntar vender uma parte da sua empresa, a Theranos, num negócio que a colocou no clube dos 10 digitos, rendendo US$ 4,5 bilhões (R$ 19,1 bilhões) em 2015, a empreendedora atualmente soma um total de R$ 0 em sua conta, com ela não conseguindo nem pagar seus advogados.

O esvaziamento de sua conta bancária de forma tão abrupta tem a ver com o calvário de sua empresa. O problema é que a Theranos, que basicamente vendia exames de sangue bem mais fáceis de serem feitos e em máquinas parecidas com as de refrigerante, jamais conseguiu comprovar a precisão desses testes que, mais tarde, foram considerados totalmente enganosos.

A partir daí a casa de Holmes começou a cair, um processo em esfera federal foi aberto contra ela na justiça dos Estados Unidos e os US$ 4,5 bi viraram US$ 0 da noite pro dia. Ainda em curso na justiça americana, a ação poderá terminar com a outrora sensação do mundo corporativo que será interpretada na telona por Jennifer Lawrence atrás das grades e já rendeu a ela algumas punições, como não poder chefiar ou participar de conselhos de empresas de capital fechado ou aberto nos próximos dez anos.

Pra piorar as coisas, em outubro Holmes foi processada em um tribunal do Arizona por não ter pago os honorários do time legal que a defendeu desde o colapso da Theranos. A conta é estimada em milhões de dólares, e a justificativa da devedora pelo calote não chegou a supreender.

“Estou sem dinheiro e preciso reservar o pouco que tenho para pagar os advogados que me defendem em processos que apresentem maiores riscos para a minha liberdade”, foi basicamente o que a ex-bilionária, que dia atrás marcou presença em uma audiência usando um casaco de US$ 1 mil (R$ 4.245), disse por meio de seus advogados.