De saída da Globo, Galvão Bueno indica quem deve ser seu sucessor

Galvão Bueno vive a reta final de sua trajetória na Globo. Horas antes da partida entre Brasil e Chile, nesta quinta-feira (24), que marcou a despedida do narrador no Maracanã, ele anunciou que não renovará o seu contrato com a emissora após a Copa do Mundo, em dezembro.

Com a saída preparada, Galvão aproveitou para apontar quem deve ser o seu sucessor nas narrações esportivas da Globo. Para ele, Luís Roberto é quem está melhor preparado.

"O Cléber (Machado, também narrador), vai ficar p... comigo. Mas ele é muito bom", disse Galvão.

Aos 60 anos, Luís Roberto é um dos nomes do quadro de narradores da emissora. Na Copa de 2014, no Brasil, ele virou meme com a frase "esses negros maravilhosos", aos se referir aos jogadores da seleção da França.

Luís Roberto, aliás, é famoso por bordões como "Com fé no pé" e "Sabe de quem?". Ele será um dos narradores do time da Globo na cobertura da Copa do Mundo do Catar.