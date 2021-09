De saída da Globo, Leifert nega ter planos de mudar de emissora

Tiago Leifert, 41 anos, negou que esteja negociando com outra emissora ou que tenha intenção de voltar a trabalhar no próximo ano após anunciar sua saída da TV Globo. O apresentador voltou a afirmar que pretende apenas descansar e curtir a família.

Tiago, em uma série de publicações nos stories do Instagram, disse que fará sua despedida da emissora no "The Voice Brasil"

"Pessoal: o "verdadeiro motivo da saída de Leifert" é aquele que eu contei na Ana Maria. Qualquer outro é invenção. Pode ser que não dê clique e pareça monótono, mas é o meu motivo. É meu. A fonte sou eu. A única possível neste caso porque é a minha vida", disse ao citar boatos sobre sua saída.

Ele brincou que o verdadeiro motivo da sua saída não gerou o famoso 'fogo no parquinho' esperado pelo público.

"A história seria mais saborosa com um grande escândalo envolvendo vaidades e milhões de reais. Eu sei. Também acho, mas infelizmente vou ficar devendo essa para vocês", disse.

Dois boatos circulavam envolvendo o nome do apresentador: que ele teria sido procurado pela Band para apresentar um programa, como ocorreu com Fausto Silva, e um segundo que Tiago abriria uma produtora para produção de conteúdo na internet.

A Ana Maria Braga, em entrevista, Leifert explicou os motivos de sair da TV Globo.

"Era essa escolha que eu tinha que fazer. Sair ou ficar mais quatro anos. Ano passado, quando eu falei isso, foi um choque. Mas eles entenderam... Decidi que ia sair da Globo porque minha missão aqui está cumprida.", disse.

O apresentador disse que não fecha as portas para a emissora e que pode voltar no futuro.

"Tem tanta coisa que quero aprender, quero estudar, cuidar da família. Era essa escolha que eu tinha que fazer. A missão aqui está cumprida, mas eu posso voltar."