De seringa a mulher barbada, confira os 217 novos emojis lançados pela Apple

A atualização do iOS 14.5 vai trazer aos usuários de iPhones 217 novos emojis no final deste mês. Algumas das principais novidades serão uma nova seringa, mulher barbada e fones de ouvido com design da Apple.

A grande maioria dos novos emojis são um conjunto mais inclusivo de casais. Figurinhas populares, como as de pessoas se beijando, agora serão representadas em mais variações de pele e gênero.

Agora também existe a opção de escolher uma mulher ou homem com barba, ao invés de apenas um gênero. Também haverá uma maior variedade de tons de pele.

A Apple também removeu o sangue do emoji da seringa no iOS 14.5, tornando-o mais versátil para representar a vacinação da covid-19. Uma versão beta já está disponível agora, enquanto a final chega ao público no fim de fevereiro.

Confira: