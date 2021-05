De virada, Bahia perde para Grêmio no Brasileirão Feminino A1

Ainda não foi dessa vez que o time feminino do Bahia conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro da Série A1. Nesta quinta-feira (13), as Mulheres de Aço até começaram vencendo, mas sofreram a virada para o Grêmio e perderam por 4x2 no CFT Presidente Hélio Dourado, na cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul.

Roqueline abriu o placar para a equipe baiana, aos seis minutos do segundo tempo. Porém, a vantagem durou pouco. Gabizinha foi derrubada dentro da área e, de pênalti, Maiara deixou tudo igual, aos 14. Dois minutos depois, Pri Back deixou o Grêmio na frente: 2x1.

Após um erro da defesa gremista, Ellen colocou a bola na trave. No contra-ataque, Nathane ampliou para anfitriãs, aos 24. Mesmo com o resultado a seu favor, o time gaúcho quis mais um e e chegou ao quarto gol aos 37, mais uma vez com Pri Back. Nos minutos finais, o Bahia sofreu pênalti, Priscila bateu e diminuiu: 4x2.

As Mulheres de Aço jogaram com Anna Bia; Nine, Ari Lomas, Nainara e Luana (Gabi Barrozo); Vi, Fabi Ramos e Esquerdinha (Fabíola Sandoval); Roqueline (Priscila), Ellen (Geisie Gabi Itacaré (Verena).

O Bahia é o 15º colocado do Brasileirão Feminino A1, com apenas três pontos em sete jogos. Na próxima rodada, recebe o São José em Pituaçu, em partida marcada para o domingo (16), às 15h.