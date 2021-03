De volta a Pituaçu, Bahia recebe Unirb pelo Campeonato Baiano

O início de temporada do time de transição do Bahia começou agitado. Depois de representar o clube na estreia na Copa do Nordeste, os garotos voltam aos gramados na noite desta quarta-feira (3), agora pelo Campeonato Baiano.

A partir de 18h, a equipe recebe o Unirb, no estádio de Pituaçu, pela terceira rodada do estadual. Inicialmente a partida estava marcada para as 21h30, mas teve o horário recuado para atender ao toque de recolher decretado em todo o estado e que restringe a realização de eventos e circulação entre 20h e 5h.

Seja qual for o resultado final, a partida de hoje entrará para a história porque será a primeira entre Bahia e Unirb em torneios oficiais. O time de Alagoinhas é estreante na Série A do Baianão. Foi fundado em 2018 e, no ano passado, conquistou o título da segunda divisão.

Apesar da pouca experiência, o Unirb mostra que não está a passeio. Arrancou empate com o Vitória na estreia, por 3x3, e segurou o 0x0 com o Jacuipense fora de casa, nos dois jogos que fez até aqui.

Por outro lado, o Esquadrão vive momento de ascensão. Depois de derrota na estreia, por 2x1 para a Juazeirense, o time treinado por Cláudio Prates emendou dois triunfos seguidos: bateu o Doce Mel por 2x0, pelo estadual, e o Salgueiro, por 3x2, na Copa do Nordeste.

Uma vitória sobre o Unirb colocaria o Bahia na liderança do estadual. O tricolor inicia a rodada na terceira colocação, com três pontos. A líder é a Juazeirense, que tem seis pontos e um gol a mais de saldo. Vale lembrar que o Cancão não entra em campo na rodada, já que a partida contra o Jacuipense será remarcada por causa de um surto de covid-19 no adversário.

Cláudio Prates não deu pistas da escalação, mas tem problemas para montar o time. Titular nos dois primeiros jogos, o volante Raniele sofreu uma lesão no ligamento do joelho e ficou fora contra o Salgueiro. Além dele, Caio Mello, gripado, também foi desfalque e pode voltar ao time se tiver condições de jogo. A tendência, no entanto, é que Claudinho mantenha a formação do duelo em Pernambuco e volte a escalar o Bahia com três zagueiros.

A partida marca também o retorno do Esquadrão a Pituaçu. Assim como em boa parte da temporada passada, o clube atuará no estádio por causa da reabertura do hospital de campanha na Fonte Nova, que trata pacientes vítimas do coronavírus. A unidade havia sido desativada em outubro, devido à baixa demanda, mas o aumento no número de casos forçou a retomada dos serviços na arena.