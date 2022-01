De volta ao Bahia, Guto comanda primeiro treino na pré-temporada

De volta ao Bahia após finalizar um curso na CBF, o técnico Guto Ferreira comandou o primeiro trabalho no Bahia durante a pré-temporada do tricolor. Nesta segunda-feira (10), o elenco foi submetido a treinos em dois períodos no CT Evaristo de Macedo.

Guto aproveitou o dia para ter uma conversa com todos os jogadores. No período da tarde, os atletas realizaram um trabalho técnico de posse de bola. O treinador fez ainda uma atividade em campo reduzido e realizou correções no posicionamento.

Último dos contratados, o volante Willian Maranhão fez treinos físicos específicos no campo. Ele teve a companhia do meia Marco Antônio. Já o goleiro Matheus Teixeira, que estava tratando uma lesão no dedo da mão, está recuperado e treinou normalmente.

Já o zagueiro Luiz Otávio, que durante a manhã fez um treino físico na academia, durante a tarde participou normalmente do trabalho no campo. Nesta terça-feira (11), os jogadores retomam as atividades na Cidade Tricolor.

A estreia do Bahia na temporada será no sábado (15), contra o Bahia de Feira, às 16h, na Arena Cajueiro, pelo Campeonato Baiano. O tricolor será representado pela equipe de transição. O time principal vai entrar em ação no dia 22, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste.