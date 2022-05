De volta ao time, Daniel avalia fase no Bahia: ‘Melhor momento’

Após desfalcar o Bahia no triunfo sobre a Ponte Preta, o meia Daniel está de volta ao time tricolor que encara o Tombense, nesta sexta-feira (27), às 19h, no estádio Soares de Azevedo em Muriaé-MG, pela 9ª rodada da Série B.

Um dos destaques do Esquadrão em 2022, o camisa 10 concedeu entrevista na tarde desta quinta-feira (26), e falou sobre sua a sua fase na equipe. No Bahia desde 2020, Daniel diz que está vivendo a sua melhor fase no clube. Esse ano, ele deu quatro assistências e marcou quatro gols.

“É a minha fase mais artilheira, estou podendo jogar, criando jogadas. Vi que no começo do ano tinha carência por um meia, eu já tinha jogado bastante nessa função e sabia que poderia ajudar o professor, ajudar o time. É isso que venho fazendo agora”, explicou.

Daniel diz ainda que parte da boa fase se deve ao entrosamento com os companheiros. Ele lembrou que vem atuando há bastante tempo com alguns jogadores do atual elenco e que os atletas que chegaram esse ano não tiveram dificuldade na adaptação.

“Fico feliz, é uma característica minha ficar mais com a bola, fazer o time jogar. Tem o entrosamento com os companheiros, jogamos juntos há um tempo, tem o Patrick, joguei com o Marco (Antônio), com Rildo e Davó as coisas estão fluindo rápido. Fico feliz de estar em campo e o time melhorando”, afirmou.

Com 16 pontos, o Bahia está na segunda colocação da Série B. O Cruzeiro lidera o torneio com 19. Já o Tombense é apenas o lanterna da competição. O time mineiro ainda não venceu no Brasileirão e soma seis pontos em oito partidas.