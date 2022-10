De volta ao time, Daniel revela confiança em acesso do Bahia: 'Nossa verdadeira final'

Apesar da caminhada considerada tranquila durante a Série B - o time está no G4 desde o primeiro jogo -, o Bahia deixou a confirmação do acesso à Série A para a última rodada do Brasileirão. Domingo, o Esquadrão encara o CRB, fora de casa, e o técnico Eduardo Barroca terá um reforço importante para montar o time.

Bahia, Vasco, Ituano e Sport: o que cada time precisa para conquistar o acesso à Série A

Após cumprir suspensão, o meia Daniel está disponível para o confronto. Camisa 10, ele é um dos líderes da equipe e revelou frustração com os tropeços em casa e impediram o retorno à primeira divisão diante do torcedor.

"Infelizmente, adiamos duas vezes o acesso em casa. Frustrante. Mas temos o fim de semana para colocar a cabeça no lugar. Voltar forte. Seria horrível se dependêssemos de combinação de resultado. Mas só dependemos da gente. Eu estou feliz. A gente está há 37 rodadas no G-4. Vou estar triste?", disse o jogador.

Daniel diz que não consegue entender a queda de rendimento do Bahia nos últimos jogos. O tricolor venceu apenas uma dos nove jogos que disputou na reta final do Brasileirão. O desempenho ruim preocupa os tricolores.

"É muito difícil explicar, falar exatamente o que aconteceu. A gente para friamente, pensa e não descobre, são coisas do futebol. O jogo do Vasco mesmo [derrota para o Sampaio Corrêa] foi inexplicável. Acho que são coisas do futebol. O campeonato afunila e agora o nosso time tem mais uma final, e essa é a verdadeira final pelo acesso", completou.

Enquanto Daniel volta ao time do Bahia, o lateral Marcinho está fora de ação. Ele foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. André ficará com a vaga. Vale lembrar que Marcinho tem contrato apenas até o fim da temporada. Caso o vínculo não seja renovado, o jogo contra o Guarani foi o último do lateral no Esquadrão.