De volta ao Vitória, Tréllez avisa: 'Aqui vou retomar meu futebol'

Mais de quatro anos depois, o colombiano Santiago Tréllez está de volta à Toca do Leão. Recém-contrato pelo Vitória, o atacante quer voltar a viver tempos de glória com a camisa vermelha e preta. "Encontrei confiança e carinho aqui, do torcedor, do clube. Isso fez com que eu conseguisse mostrar meu desempenho em campo. Tomei a decisão de vir para me preparar bem, mostrar ao treinador que pode confiar em mim, que posso ter continuidade e, logicamente, retomar meu futebol", avisou o jogador, em entrevista coletiva concedida durante apresentação oficial nesta quinta-feira (17).

Tréllez está sem clube desde dezembro. Depois que deixou o Vitória, ele passou por São Paulo, Internacional e Sport, mas não conseguiu repetir as boas atuações que teve no rubro-negro. "Falta de continuidade. Também acho que atrapalhou a troca de treinadores. Quando cheguei ao São Paulo, era um treinador que me levou. Mudou rápido. No Inter, tive uma lesão. No Sport, cheguei com Jair Ventura, tiveram cinco jogos e depois ele saiu", justificou.

A primeira passagem dele pelo Vitória foi em julho de 2017, quando chegou do Deportivo Pasto, da Colômbia, Pelo Leão, comemorou a fase mais goleadora da carreira. Foram 23 partidas na Série A do Brasileiro, todas como titular, e 10 gols marcados.

O bom desempenho individual foi fundamental para o Vitória escapar do rebaixamento. Naquele ano, o clube terminou o torneio nacional em 16° lugar e se manteve na elite. Em 2018, Tréllez disputou ainda três partidas e marcou um gola, até ser vendido para o São Paulo por R$ 6 milhões. As boas recordações ficaram na memória do torcedor rubro-negro e também na dele.

"Não é segredo que os últimos anos da minha carreira não foram os melhores, mas eu sei que aqui vou retornar meu futebol. Não vim para passar desapercebido, mas sim para colocar o Vitória onde merece e me colocar também no nível que eu sei que posso chegar", disse, confiante.

A identificação que tem com o Vitória foi, segundo o próprio Tréllez, uma das principais motivações para o retorno dele à Toca do Leão. "Até o momento que decidi vir, tinha outras ofertas do Brasil, da Colômbias e de outros países, mas na verdade, a identificação que tenho com o clube e o amor com a cidade fizeram com que eu tomasse a decisão de vir para o Vitória. É muito importante para a minha carreira. Foi o clube que me abriu as portas para o Brasil, tenho muito agradecimento", afirmou.

O atacante quer demonstrar essa gratidão em campo, ajudando a conquistar o acesso. O contrato dele vai até outubro, quando encerra a Série C do Brasileiro. "É um momento muito difícil para o clube. É uma oportunidade muito boa para devolver o carinho e afeto que vivi aqui, vir para cá e ajudar a colocar o Vitória onde merece estar", disse. "Estou em um clube onde me sinto querido. Quando as pessoas se sentem assim, não há como não dar o seu melhor para conseguir evoluir. Tenho certeza de que vou vencer aqui no Vitória e vamos ajudar todo mundo a colocar o Vitória no patamar onde merece estar", completou.

Santiago Tréllez passou por exames médicos e testes físicos nesta manhã e iniciará um trabalho com a preparação física do clube. "Vou precisar de uns dias para ficar bem fisicamente, mas tenho absoluta certeza que vou agradar a torcida para ajudar o time a subir para a Série B e depois para a Série A", afirmou o atacante, que entrou em campo pela última vez em 6 de dezembro.

"Meu último jogo foi dezembro de 2021 com o Sport. Depois saí de férias e, em janeiro, comecei a treinar, que não é o mesmo que treinar com o time. Em 10 ou 15 dias vou estar bem fisicamente para jogar. Tomara que no próximo jogo que a gente vai ter eu possa jogar, mas não vai depender de mim", se prontificou.

O Vitória volta a entrar em campo no dia 26, quando recebe o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, ela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Por enquanto, o técnico Dado Cavalcanti ainda não pode contar com ele também por uma questão burocrática, já que a diretoria ainda não resolveu o problema que existe para regularizá-lo. Para registrar o jogador, o rubro-negro precisa quitar uma dívida que tem com outro atacante gringo, o argentino Walter Bou, além do Boca Juniors, que o emprestou ao Leão em 2018.