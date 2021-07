De volta, Daniel projeta jogo complicado contra o Atletico-MG

Depois de três jogos longe da equipe, o meia Daniel vai voltar a ser titular no Bahia. O jogador teve a suspensão revertida em multa pelo STJD e ficou livre para encarar o Atlético-MG, nesta quarta-feira (28), às 21h, no estádio Mineirão, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Reforço importante para o time que vem perdendo peças consideradas titulares, o jogador vai ter a função de deixar o meio-campo do Bahia mais criativo. Daniel, no entanto, reconhece que o duelo contra o Galo não vai ser nada fácil.

O Bahia não vence há três jogos e precisa de um bom resultado no Mineirão para conseguir vantagem para o duelo da volta, que será na próxima quarta-feira (4).

"A gente tem que manter a cabeça fria, no lugar. Tivemos três adversário duros, os resultados foram péssimos contra esses times e nosso torcedor não merecia isso, a gente sabe e tem que pedir desculpa a eles, mas amanhã já é outro jogo para dar a volta por cima contra o adversário que tivemos o resultado ruim, temos que entrar e dar nossa vida", disse ele.

Além do retorno de Daniel, o Bahia tem ainda a volta do volante Edson, que fica à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no Brasileirão. Já o atacante Maycon Douglas não poderá atuar por já ter disputado o torneio pelo ABC-RN.