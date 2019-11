De volta! Gabriel Medina e Bruna Griphao estão juntos

O surfista Gabriel Medina e a atriz Bruna Griphao volaram a ser vistos juntos na manhã deste domingo (17), no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Conforme informações de Leo Dias, colunista do Uol, o surfista buscou a atriz e seguiu rumo à sua casa em Maresias, no litoral paulista, onde os dois devem ficar juntos até quarta-feira (20).

Gabriel e Bruna chegaram a ter um affair há cerca de um ano, mas o relacionamento não decolou. Agora, parece que os dois estão procurando se entender melhor, segundo apurou a coluna.