Debaixo de chuva, devotos de São Lázaro fazem procissão em homenagem ao padroeiro

Os devotos de São Lázaro deram uma demonstração de fé, neste domingo (26), ao fazer a procissão em homenagem ao santo mesmo debaixo de chuva pelas ruas da Federação. Protetor dos enfermos, os fiéis contaram com a intervenção do padroeiro para não adquirir gripe. O dia festivo em homenagem ao santo começou com alvorada às 5h30, seguido de missas e caminhada pela Estrada de São Lázaro. As celebrações seguem até esta segunda-feira (27).

O tema escolhido para este ano foi Ouvinte e praticante da Palavra de Deus” e o lema “Com ele vamos ser discípulos e missionários”. Pertencente à devoção do padroeiro, Maria Jesuína Santana, 66, lembra que ainda nem era casada quando passou a frequentar a Igreja de São Lázaro e já há dez anos ajuda organizar o evento. “Servir ao Senhor, para mim, é essencial. Costumo dizer que sou totalmente de Deus. Até o meu nome é derivado de Jesus. Faço parte disso aqui porque Lázaro foi um exemplo de vida”, disse.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Na bíblia, Lázaro foi um discípulo conhecido como “o leproso”. Depois de morrer vítima da doença, ele foi ressuscitado por Jesus, seu amigo pessoal. A secretária Eliene Nascimento, 48, diz que a história de Lázaro em Salvador se torna ainda mais curiosa devido ao sincretismo com Omolu, orixá da cura. “É uma festa mais católica, mas tem um convite ao pessoal do candomblé. Todo mundo vem aqui agradecer por ter ficado são. As pessoas chegam na igreja chorando e logo depois voltam para dar graças pela cura”, explica.

Quem também marcou presença foi Vera Laine, 60, moradora do bairro do Uruguai. Em frente à igreja, ela oferecia ao público o banho de pipoca, o ritual religioso de purificação que faz a festa tão característica. “A pessoa que busca uma palavra amiga sempre encontra aqui na Igreja de São Lázaro e assim começa a vir todas as segundas-feiras, dia dele, e essa tradição de vir à festa vai passando de família em família”, diz.

As homenagens a São Lázaro continuarão nesta segunda, 27 de janeiro, quando serão celebradas missas às 7h, 9h, 11h, 16h e 18h. A Igreja São Lázaro e São Roque está localizada na Estrada de São Lázaro, Rua Professor Aristides Novis.