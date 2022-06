Deborah Secco lembra relações com homens casados: 'Sempre sofri'

Deborah Secco afirmou que sofria quando se relacionava com homens casados no passado. De acordo com ela, eles costumavam mentir sobre a situação de seus casamentos.

Em entrevista para o podcast “PocCast”, a atriz foi questionada se gostava disso. "Não curtia, não. Eu sabia que a pessoa tinha um relacionamento, perguntava, a pessoa sempre dizia que não estava bem, que ia terminar", explica.

Ela ressaltou: “aliás, sempre sofri. Porque sempre soube que não era prazeroso". O assunto ganhou repercussão nas redes sociais em maio deste ano, quando Deborah Secco lembrou fase de “piranha”.

“Hoje, eu jamais sairia com qualquer pessoa comprometida. Hoje eu entendi a importância da gente olhar para outra mulher”, defende.

Fase "piranha"

Em entrevista para o colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”, ela recordou o período em que estava solteira: “Nunca fiz mal a ninguém. Eu só era o quê? Piranha. Ser piranha hoje tá na moda”.

“Nunca fiz por dinheiro. Eu gosto de transar, de ter orgasmos... Era uma feminista antes do feminismo virar moda”, afirmou.

No passado, porém, perdeu algumas amizades depois de se relacionar com homens comprometidos. “Tenho inimizades porque, na época, ou peguei o namorado ou peguei o marido de alguém”, diz.

A atriz se arrepende e pede desculpas pela situação que causou: “hoje peço desculpas. Não sou mais assim”.