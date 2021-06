Decarga intercepta caminhão com R$800 mil em produtos falsificados

Uma carga de produtos falsificados e avaliada em R$800 mil foi interceptada por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos em Rodovias (Decarga), em Feira de Santana na tarde do último domingo (13).

Titular da Decarga, o delegado Gustavo Coutinho explicou que o caminhão saiu de Nova Serrana, em Minas Gerais, com destino a cidades do Nordeste.

“A carga seria distribuída pela região. Constatamos que o material totalizou mais de 10 mil pares de calçados e bolsas, réplicas de marcas famosas e sem nota fiscal”, explicou.

O caminhão que carregava os produtos foi interceptado em um posto de combustível nas proximidades do bairro Conjunto Jomafa. O motorista foi autuado em flagrante com base no artigo 189, do Código Penal Brasileiro, que versa sobre falsificação. Ele está à disposição da Vara Criminal

Os empresários responsáveis pela compra e distribuição dos produtos já foram identificados e devem responder judicialmente.

“É importante ressaltar que devido a falsificações e contrabando, o Brasil deixa de arrecadar bilhões em impostos, todos os anos”, disse Coutinho.

De acordo com a Polícia Civil, a delegacia especializada deve deflagrar outras ações nos próximos dias, com o objetivo de coibir esse tipo de crime.