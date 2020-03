Decisivo: Gilberto marcou em 4 das 5 vitórias do Bahia em 2020

Quando o árbitro Caio Max Augusto Vieira apitou pela última vez no último sábado (7) e o Bahia confirmou que venceu o Confiança por 1x0, pela Copa do Nordeste, um feito inédito aconteceu em 2020: foi o primeiro triunfo do time principal no ano sem que Gilberto marcasse pelo menos um gol. Até aqui, a equipe comandada pelo técnico Roger Machado disputou nove jogos entre as Copas do Nordeste, do Brasil e Sul-Americana. São duas derrotas, dois empates e cinco vitórias, apenas a última sem a assinatura do camisa 9.

Além do Confiança, o time de cima do tricolor venceu Nacional do Paraguai (duas vezes), Imperatriz e CSA. Gilberto ainda foi importante no empate em 2x2 contra o Ceará, quando ele marcou todos os gols do Bahia no jogo. Um outro dado importante é que nos dois jogos que o Bahia acabou derrotado em 2020, Gilberto passou em branco. Foram as partidas contra o River-PI, pela Copa do Brasil, e no primeiro Ba-Vi do ano, quando o Vitória ganhou por 2x0. Gilberto também ficou sem marcar no duelo contra o Santa Cruz, na estreia do Bahia na temporada.

Gilberto comemora gol contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana, em partida que aconteceu na Fonte Nova (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia) Gilberto disputou 92 jogos pelo Bahia - é o time por onde ele mais jogou na carreira (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia) Com 45 gols, Gilberto é o maior artilheiro do Bahia na década. Ele supera nomes como Edigar Junio (44), Souza (41), Kieza (35) e Fernandão (31) (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Com todos esses números supracitados, fica difícil não constatar o óbvio: o Bahia sofre de uma ‘Gilbertodependência’. Tirando ele da conta, Élber é o único jogador do Esquadrão que conseguiu marcar mais de uma vez neste ano. O camisa 7 anotou três gols na temporada: dois contra o Nacional e outro perante o Imperatriz. Os outros nomes que balançaram a rede pelo Bahia em 2020 foram Juninho, diante do CSA, e Gregore, no primeiro jogo contra o Nacional.

O impacto de Gilberto para o Bahia não é nenhuma novidade. No ano passado, o tricolor venceu 27 das 71 partidas que disputou e em apenas quatro o camisa nove não estava em campo. Mais do que isso, ele balançou as redes em 14 triunfos do tricolor.

Ou seja, o centroavante participou, com gols, em mais de 50% das vitórias do Bahia na temporada passada, quando disputou 58 partidas, sendo 48 como titular e outras 10 saindo do banco de reservas - totalizando um montante de 4257 minutos em campo. Gilberto fechou o ano com 29 gols marcados: média de um gol a cada dois jogos disputados pelo centroavante.

Élber é o vice-artilheiro do Bahia no ano com três gols. Na foto, atacante comemora gol contra o Nacional-PAR fazendo dancinha ao lado de Gilberto (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Sem sombra

O vice-artilheiro do Bahia no ano passado foi outro centroavante: Fernandão, que terminou 2019 com 13 gols. Ele é o reserva imediato de Gilberto, mas ainda não conseguiu balançar as redes neste ano. O camisa 20 entrou em sete partidas - apenas uma como titular, contra o Jacuipense, atuando pelo time de aspirantes no Baianão. No time principal, só entrou como reserva e somando todo o tempo de jogo dado a Fernandão, ele tem 150 minutos de atuação, uma média de 21 minutos por jogo.

Um fator a ser levado em consideração é que os números de Fernandão foram ‘inflacionados’ pela melhor partida que o atacante fez em seu retorno ao tricolor: contra o Jequié, no ano passado, o atacante marcou quatro gols na goleada por 5x0 do tricolor, pelo estadual.

Atrás de Fernandão no ranking de artilheiros do Bahia no ano passado estavam o ponta Artur (10) e Arthur Caíke (9). Élber e Shaylon fecharam o Top 5 da artilharia com 5 gols cada.

