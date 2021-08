Décor solar: veja dicas e 10 peças a partir de R$ 50 para deixar sua casa no clima da praia

A atmosfera relaxante é uma das características primordiais de quem investe em uma casa de praia, mas a decoração não precisa se restringir à isso. É possível deixar o espaço moderno, vibrante e, principalmente, funcional. Se você está buscando referências para deixar o seu cantinho no Litoral Norte muito mais interessante, acabou de encontrar.

Amante do mar e expert em ambientes inteligentes repletos de beleza, a arquiteta e designer de interiores Nathália Velame acredita que o primordial é não abrir mão do conforto, que não se trata apenas de bem-estar, mas tem a ver com praticidade na rotina. “Investir em tecidos impermeáveis garante mais tranquilidade no dia a dia. É comum recebermos pessoas nestes ambientes, então é preciso evitar o clima de tensão”, comenta.

E por falar em convidados, eles merecem uma atenção especial. Uma dica é apostar em carrinhos de chá de vime e com rodinhas. “O carrinho é uma peça super coringa, você pode usar para colocar toalhas de piscina, água termal, protetor solar. Também fica super bacana para servir as sobremesas em compotas ou o chá da tarde com um bolo fresquinho”, sinaliza.

Foto: Acervo Pessoal/ Nathália Velame

Outra boa pedida é investir em um lavabo compacto e funcional. “Faça uma caixinha com fio dental, enxaguante bucal e remedinhos. Adoro deixar várias toalhas de mão, porque estão sempre limpinhas e perfumadas. Na arrumação das toalhas, pode colocá-las em formato de rolinho e acima pode colocar um ramo de alecrim. Se a sua casa tiver um Bougainville (planta comumente cor de rosa, com cheiro extremamente agradável), vale um galinho”, completa.

Por fim, uma bandeja flutuante para a piscina é uma excelente forma de deixar o espaço ainda mais elegante. “Puro charme e praticidade”, garante Nathália.

Para facilitar a experiência de decór, a especialista fez um garimpo exclusivo de peças e objetos incríveis. Vem conferir!

Garimpo

Jarra de suco | Lojas Etna - R$ 69,90

Lanterna para velas | Kasa 57 - R$ 1,5 mil

Base de abajour de bananas | Zanatta Casa - R$ 4,5 mil

Rede de descanso | Santa Luzia - R$ 920

Guarda-sol Hula | Amazon - R$ 3,2 mil

Boleira pintada à mão | Artes Salles - R$ 578



Prato de cerâmica | TokStok - R$ 45,90



Cesto com orquídeas | Flores Vip - R$ 162



Abajour de mesa | Kasa 57 - R$ 366





Porta-coco de Bambu | Zanatta Casa - R$ 165

