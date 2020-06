Decreto permite reabertura de shoppings e lojas de até 200m² em Feira

A prefeitura de Feira de Santana divulgou em edição extra do Diário Oficial nesta segunda-feira (15) um novo decreto sobre funcionamento de estabelecimentos comerciais, permitindo abertura de locais com até 200m² e de shoppings com algumas restrições.

Segundo as determinações do documento, podem funcionar todos os estabelecimentos de rua que têm até a dimensão anteriormente citada. Eles podem ficar abertos das 9h às 16h, em dias escalonados. Veja a tabela:

(Foto: Reprodução)

Os shoppings centers podem funcionar das 12h às 19h, de segunda a sábado, até o dia 22. As praças de alimentação não podem ser abertas. Domingos não há funcionamento.

Fornecedores de produtos e serviços considerados essenciais podem funcionar todos os dias. Isso inclui farmácias, mercados, açougues, hortifruti, feiras livres, centros de abastecimento, postos de combustível, revendedores de gás, instituições bancárias, casas lotéricas, clínicas, laboratatórios, petshops e clínicas veterinárias, indústria em geral, construção civil, serviço de transporte e logística.

A Ceasa e o Centro de Abastencimento funcionam em horário reduzido, das 4h às 14h, determina a prefeitura.

O Mercado de Arte Popular e as galerias podem funcionar das 9h às 16h, sem abrir bares e restaurantes, que só podem funcionar com retirada ou delivery.

Bares e restaurantes seguem fechados pelo menos até o dia 22 de junho. Até o dia 30 continuam proibidos de abrir academias de ginástica, cinemas, teatros e casos de espetáculo, parques infantis privados e centros esportivos.

Por prazo indeterminado, continuam sem atividades o Planetário Museu Parque do Saber, dos Teatros Municipais, das Bibliotecas Municipais, do Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira, bem como do Projeto Arte de Viver, promovido pela Fundação de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa; bem como dos Parques Públicos administrados pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana.

Escolas e faculdades também tiveram a suspensão prorrogada até o dia 30, valendo para rede privada de ensino e rede municipal.

Por fim, o decreto determina que fica mantida até dia 22 a restrição da utilização de transporte coletivo urbano de Feira pelos idosos que têm gratuidade e estudantes que usam Passe Estudantil das 0h às 9h e das 17h às 19h. A circulação do transporte coletivo urbano fica restrita até às 20h.