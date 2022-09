'Dedos de Salsicha' de Charles III viram meme nas redes sociais

A cerimônia de posse do novo rei da Inglaterra, Charles III, não chamou tanta a atenção quanto a sua mão e os seus dedos inchados, que tiveram uma grande repercussão nas redes sociais nos últimos dias. O próprio monarca, em 2021, já tinha comentado há alguns anos que intitulava os seus membros de 'dedos de salsicha' ao se referir a chegada do seu filho, príncipe William.

"Eu não posso dizer o quão animado e orgulhoso estou. Ele tem 'dedos de salsicha' como os meus", diz um trecho do livro Prince Charles, The Man Who Will Be King (2018), que comenta sobre uma carta que o atual rei enviou a um amigo após o nascimento do marido de Kate Middleton.

A família real, apesar de não ter se posicionado publicamente sobre a saúde do novo rei, os internautas acreditam que Charles III pode ter uma doença séria, já que sua pele está sempre avermelhada e os dedos ficam inchados quando ele viaja para países com climas mais quentes. Os dedos inchados podem ser, também, retenção de líquido ou artrite, uma doença inflamatória crônica que pode ocorrer até a perda da função muscular.

Muitos internautas acreditam, inclusive, que o novo rei não vai passar muito tempo no reinado, outros alertam para o aumento de ingestão de água no dia a dia. Confira abaixo os principais tweets: