Defensoria prestará atendimento gratuito à população de rua de Feira de Santana

Pessoas em situação de rua receberão atendimento específico da Unidade Móvel da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), nesta quinta-feira (14), das 8h às 16h, na praça da Igreja Matriz (Catedral Metropolitana). Na ocasião, haverá escuta sobre as principais necessidades da população de rua no município, além de orientações jurídicas, acompanhamentos de processos, distribuição de cartilhas e outras demandas.

Articulado junto ao Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua – MNPR, o atendimento da DPE/BA será realizado por uma equipe composta por defensores(as) públicos(as), psicóloga, assistente social e outros(as) servidores(as). Haverá também representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Feira de Santana – Sedeso, responsável pela assistência social a pop rua.

Embora a Defensoria já realize atendimentos a pessoas em situação de rua, esta é a primeira vez desde o início da pandemia que a ação ocorre com a Unidade Móvel e integra o projeto institucional de criação do Núcleo Pop Rua em Feira de Santana, reivindicada pelo MNPR.

SERVIÇO

O QUÊ: Unidade Móvel da Defensoria atende pessoas em situação de rua em Feira de Santana

QUANDO: 14 de julho (quinta-feira), das 8h às 16h.

ONDE: praça da Igreja Matriz (Catedral Metropolitana). Endereço: praça Monsenhor Renato de Andrade Galvão, Centro – Feira de Santana.

PONTO DE REFERÊNCIA: Centro Monsenhor Jessé.