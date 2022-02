Defensoria Pública inscreve para estágio até o dia 20; veja como participar

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) está com inscrições abertas para o estágio jurídico. É a 12ª edição do exame de seleção para estagiários no órgão. São 44 vagas em 11 cidades da Bahia, a maioria delas, 30, em Salvador. A seleção também será usada para cadastro reserva.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro, no site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico, que fará a prova com supervisão da Escola Superio da Defensoria.

Na seleção, 30% das vagas serão para pessoas que se autodeclarem negras, 5% para pessoas com deficiência e 2% aos de origem indígena. A bolsa estágio é de R$ 750, além de auxílio-transporte.

Os candidatos devem estar matriculados em curso de Direito e estar entre o quinto e nono semestre na hora da convocação. A inscrição custa R$ 70.

O pagamento da taxa será isento para os candidatos que comprovem não ter condição de arcar, seguindo o que determina o edital.

A seleção vai acontecer em uma etapa única, no dia 6 de março, nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Porto Seguro, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, Juazeiro, Jequié, Barreiras, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas e Alagoinhas. Os locais de realização da prova serão divulgadas no cartão informativo de inscrição cinco dias antes da realização do exame.