Defensorias públicas do Nordeste lançam nota para repudiar xenofobia contra nordestinos

As defensorias públicas estaduais do Nordeste divulgaram uma nota pública, nesta quinta-feira (6), para repudiar as violências xenofóbicas contra o povo nordestino. O defensor público da Bahia Rafson Ximenes informou que o órgão estará alerto para combater crimes cometidos contra os baianos.

O defensor afirmou que a defensoria defende a democracia sempre, visando o respeito a todos os cidadãos. "Não vamos tolerar e não vamos aceitar esse tipo de conduta, ainda mais nós que somos nordestinos. A defensoria vai está sempre alerta para isso", informou Ximenes.

Na nota de repúdio, as defensorias destacaram que o Nordeste é historicamente vitimado pela exploração e empobrecimento, com omissões de todos os tipos que contribuíram para construção de uma visão exótica, atrasada e subalternizada da região.

Quando esses preconceitos tomam a forma de discursos ou práticas, eles passam a configurar crime de xenofobia. Previsto na Lei Nº 9.459/97, enquadra aqueles que possam vir a praticar, induzir, incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O defensor público da Bahia ressaltou que o objetivo dos órgãos é que as pessoas não mantenham esse tipo de conduta preconceituosa, mas que vai recorrer com ações na Justiça caso isso aconteça.

"A constituição veda qualquer tipo de preconceito, isso pode gerar responsabilidades cíveis e criminais. A gente não vê o direito penal como solução dos problemas, mas é possível e, se for necessário, vamos recorrer", destacou.

Quem comete xenofobia é passível a reclusão de um a três anos e multa. "O Nordeste, rico em história e cultura, da Bahia ao Maranhão, exige respeito! E as Defensorias estão atentas às violações de direitos cometidas contra esse povo", diz o comunicado das defensorias.

Nordestinos são alvo de xenofobia nas redes sociais

Os nordestinos voltaram a ser alvo de xenofobia após o resultado do primeiro turno das eleições. O candidato Lula (PT) venceu em todos os estados do Nordeste e teve 12,9 milhões de votos em vantagem a Jair Bolsonaro (PL).

Nas redes sociais, uma enxurrada de comentários preconceituosos começou a ser compartilhada. A região foi apelidada de "Cuba do Sul" e de "Venezuela 3.0". Em alguns posts, internautas acusam os nordestinos de não trabalharem.