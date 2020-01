Defesa Civil alerta para chuvas e alagamentos nas próximas horas em Salvador

Salvador está alerta para chuvas moderadas, por vezes fortes, nas próximas horas até a madrugada. O alerta foi emtido por volta das 16h deste domingo (26) pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). De acordo com o órgão, há risco de alagamentos na cidade e, em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

(Codesal/Divulgação)

Nas últimas 24 horas, o bairro com o maior acumulado de chuva foin Plataforma, no Subúrbio, com 42,8 mm, seguido de Praia Grande (32,6 mm) e Rio Sena (36,4 mm), também no Subúrbio. Os dados foram atualizados às 17h01.

Até as 16h49 deste domingo, o órgão havia atendido a 13 solicitações de emergência, sendo seis por ameaça de desabamento (no Subúrbio/Ilhas, Itapuã, Cabula/Tancredo Neves, Pau da Lima, Valéria e Liberdade), uma ameaça de deslizamento (Valéria), dois deslizamentos de terra (Subúrbio/Ilhas e Pau da Lima), dois destelhamentos (Itapuã/Ipitanga e Valéria) e duas infiltrações (Cidade Baixa).

De acordo com a agência Climatempo, as chances de chuva em Salvador neste domingo são de 80%. A temperatura mínima na cidade é de 24°C e a máxima, de 30°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para acumulado de chuva entre as 9h30 deste domingo e as 9h desta segunda (27). Além de Salvador, o alerta também inclui cidades da Chapada Diamantina, Noroeste, Sul, Recôncavo e Sudoeste.