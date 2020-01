Defesa do Bahia se destaca nos times principal e de aspirantes

O ano de 2020 está apenas começando para o Bahia, mas já tem um setor que está ganhando destaque: a defesa. Seja no time principal ou aspirantes, as campanhas do tricolor na Copa do Nordeste e Campeonato Baiano estão marcadas pelo equilíbrio da galera lá de trás.

Em cinco jogos disputados na temporada, o Esquadrão foi vazado apenas uma vez, na estreia no Campeonato Baiano, quando ficou no empate por 1x1 com a Juazeirense, no Adauto Moraes.

Na ocasião, o Esquadrão usou a equipe de aspirantes, treinada por Dado Cavalcanti e com a missão da disputa do estadual. Apesar de ter sofrido o único gol do Bahia até aqui, o setor defensivo do time vem fazendo bonito.

Líder do Baianão, o time de aspirantes do Bahia ostenta também a marca de melhor defesa do torneio. O Doce Mel, lanterna da competição, foi a equipe mais vazada até o momento, tendo levado sete gols nas três primeiras partidas da competição.

“Três jogos bons. Viemos evoluindo a cada jogo. Esperamos manter essa pegada. Vamos continuar trabalhando forte para manter essa sequência boa”, disse o zagueiro Ignácio, que foi titular em todos os jogos do estadual.

O defensor destaca ainda que a confiança recebida tem feito o grupo ter a tranquilidade necessária para conquistar os resultados.

“Dado passa muita confiança para a gente. Nossa equipe propõe bem o jogo. Independentemente de ser em casa ou fora, é nosso estilo de jogo. Ele dá total confiança para a gente desempenhar o nosso melhor. O resto é consequência”, analisou ele.

Do outro lado, o elenco principal, que é treinado por Roger Machado, ainda não sofreu gols na temporada. Em dois jogos pela Copa do Nordeste, o Esquadrão passou ileso no empate por 0x0 com o Santa Cruz, no Arruda, e na vitória sobre o Imperatriz, por 2x0, na Pituaçu.

Não levar gols, inclusive, vai ser fundamental para o Bahia no próximo compromisso da equipe principal. Na quarta-feira, dia 5, o tricolor visita o River, no estádio Albertão, em Teresina, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Pelo regulamento da competição, o Esquadrão avança para a segunda fase em caso de vitória ou empate. Derrota dá a vaga ao time do Piauí.

De saída?

Um dos destaques do Bahia, o volante Gregore voltou a ser alvo do mercado. O empresário do jogador está na capital baiana para tratar de uma possível transferência do jogador. O clube interessado não foi divulgado. Recentemente, Gregore recebeu proposta do futebol dos Estados Unidos. A oferta era de R$ 17 milhões. O interesse, no entanto, foi rejeitado pelo jogador.