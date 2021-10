Deixou pra última hora? Confira os brinquedos mais pedidos neste Dia das Crianças

Dia da Criança é aquela expectativa. Os presenteados querem saber o que vão ganhar e os pais, mães e familiares esperam que a escolha não seja muito salgada. Quem deixou para a última hora a compra do presente da meninada e não sabe o que fazer, atenção que a dica certeira e infalível é apostar nas tendências. Nas redes sociais, cada vez mais frequentada por gente miúda, brinquedos como o Pop It e o Polvo do Humor estão entre os mais desejados. O Pop It, inclusive, virou febre, garantem os lojistas consultados pela reportagem. Os preços dos brinquedos também variam, dos mais baratinhos, de menos de R$ 7, aos mais caros, de até R$ 500. Para facilitar as compras, vale ficar atento que os shoppings nesta terça-feira, 12, funcionam, mas as lojas de rua fecham.

Os comerciantes também apostam nas cartas de Pokémon e brinquedos da Patrulha Canina (veja ao lado). A gerente da Brinkarr Brinquedos, do Shopping Bela Vista, Ana Rita Santos, conta ainda que as crianças gostam bastante também da linha Dinossauros. “As crianças estão apaixonadas. É difícil chegar na loja e não gostar”, afirma.

Além dos brinquedos, o vendedor da Brinkarr, Alex de Almeida, garante que os pais têm procurado mais por itens esportivos, como bicicletas, patins, skates e patinetes. “Eles [os pais] têm procurado as bikes e essas outras coisas para tirar as crianças dessa fase sedentária”, explica, referindo-se à pandemia e ao isolamento social, que manteve muitas crianças em casa, sem atividades ao ar livre. Alex ainda conta que os jogos de tabuleiros não perderam seu lugar. De acordo com o vendedor, é um produto procurado para a faixa dos 10 anos em diante.

Na PBKIDS do Shopping Bela Vista, o Pop It é o brinquedo mais buscado. A Barbie Color Reveal - uma versão da boneca que muda de cor na água – também está entre os preferidos. A gerente Jaqueline Oliveira Pezini conta que os brinquedos de primeira infância e a massinha de modelar tiveram boa saída.

Mais pedidos pela Internet

A gerente comenta ainda que as vendas este ano estão um pouco diferentes. “Comparando com o ano passado, a demanda dos pedidos online está maior do que no ano passado”. Sobre o fluxo de clientes em pleno feriado, Jaqueline acredita que muita gente viajou e deve presentear só depois da data.

Para garantir a frequência dos atrasados, a gerente conta que até a sexta-feira (15), na compra de 3 produtos da marca Mattel, o cliente ganha 20% de desconto no valor total da compra. “Mas só para produtos que não estejam em promoção”, conclui.

Gilvan Bastos, gerente Bmart do Shopping da Bahia, conta que há boa procura dos pais e familiares por brinquedos que estimulem a saúde, memória e criatividade dos pequenos. O lojista enumera que os quebra-cabeças, jogos da memória e jogos de tabuleiro ainda são buscados com frequência, assim como bicicletas, patins e patinetes.

O gerente também observa que carrinhos como Hot Wheels, e brinquedos que simulam o cotidiano da casa, como kits de jantar e cozinha, ainda são bem queridos. E a boneca Barbie, desde a básica até as mais completas com roupas, acessórios e casas, mantém sua base de faz. Além, claro, dos dinossauros. “Isso nunca sai de moda”.

Pais levaram as crianças às compras na véspera do feriado (Foto: Paula Fróes / CORREIO)

Expectativa de vendas e movimento

De acordo com o gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Ticiano Cortizo, a expectativa é de aumento de vendas entre 10% e 15% na comparação com setembro. A diretora comercial do Grupo Ri Happy, Sandra Haddad, concorda. "Estamos otimistas e esperamos uma recuperação das vendas em patamares superiores ao período antes da pandemia. A projeção é de um crescimento de 7% em relação a 2020 e de 4% em relação ao período pré pandemia, em 2019".

Já a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) projeta que as vendas dos segmentos de vestuário, eletroeletrônicos, supermercados, farmácias e “outras atividades”, que contemplam as lojas de brinquedos e artigos esportivos, devem cair, em média, 4,7% na comparação com igual período do ano passado, diz o consultor econômico da entidade, Guilherme Dietze.

Segundo o IPCA específico da Região Metropolitana de Salvador, o subgrupo "roupa infantil" registrou queda média nos preços de 4,95% nos últimos 12 meses. Já o grupo "Outras Atividades" deve registrar aumento no mês de outubro de 3,3% em relação a igual período do ano passado, dizem as projeções.

“São vários os setores incluídos no grupo, desde combustíveis para veículos a joalherias. Mas têm também as lojas de brinquedos que são destaque para o evento. Os preços médios dos brinquedos subiram 4,43% em um ano, abaixo da inflação geral da região, de 8,59%, o que torna também uma possibilidade de gastar menos” pontua o economista. No entanto, quem pensa em comprar uma bicicleta em uma loja de artigo esportivo pode preparar o bolso. A média de preço subiu 14,84% desde setembro do ano passado.

O Sindicato de Lojistas, representado pelo presidente Paulo Motta, afirma que produtos de confecções como roupas e sapatos devem se sobressair em relação aos brinquedos. "Nós temos expectativa de uma melhora de 5% nas vendas em relação a 2019, porque em 2020 esse número sequer foi expressivo", diz.

Compras após o feriado

A jornalista Marcela Gelinski foi uma das pessoas que viajou e deixou o presente para depois. Ela explica que seu afilhado, Otto, de pouco mais de 1 ano, é o primeiro contato dela com crianças em anos. “Esqueci que eu tinha que dar um presente de Dia das Crianças”, confessa. Marcela comenta que vai procurar o presente assim que voltar de viagem.

A estudante de design, Ananda Ferreira, também esqueceu de comprar o presente de sua sobrinha Laura, 9. Só que no caso dela, Ananda já sabe o que quer. A estudante conta que sua sobrinha gosta de artes e por isso quer dar algo que a incentive. “Quero dar uma casinha de madeira para pintar. Estou com isso em mente”, completa.

Já a mãe de Maria, 2, e Helena, 8 meses, Karen Vernin, não comprou os presentes por outra razão. A advogada falou que preferiu organizar uma programação diferente com a família do que focar em presentes. Karen ainda declara que quer investir mais em livros e que, caso tivesse ido ao shopping atrás de algum presente, esse seria o foco. “Estou tentando me desvencilhar um pouco dessa ideia da necessidade do presente”.

Os dez produtos mais desejados:

- Pop-it - a partir de R$23,99 (na Bmart do Shopping da Bahia)

- Polvo do humor - R$49,90 (na Brinkarr do Shopping Bela Vista)

- Barbie Color Reveal - R$119,99 (em promoção, na PBKIDS do Shopping Bela Vista)

- Boneca LOL - R$29,99 (na Bmart do Shopping da Bahia)

- Cartas de Pokémon - a partir de R$24,98 (na Brinkarr do Shopping Bela Vista)

- Patins - R$249,99 (na Bmart do Shopping da Bahia)

- Quebra-cabeça - a partir de R$22,99 (na Bmart do Shopping da Bahia)

- Bonecos da Patrulha Canina - a partir de R$49,99 (na PBKIDS do Shopping Bela Vista)

- Boneca Barbie - a partir de R$24,99 (em promoção na PBKIDS do Shopping Bela Vista)

- Casinha na árvore - R$199,99 (na Bmart do Shopping da Bahia)

Cinco brinquedos que custam até R$ 50:

- Miniaturas de carros - R$39,99 (na PBKIDS do Shopping Bela Vista)

- Carrinho Hot Wheels - R$12,99 (na Bmart do Shopping da Bahia)

- Massinha de modelar - R$ 6,99 (individual) e R$24,99 (conjunto) (na Bmart do Shopping da Bahia)

- Jogo da memória - R$34,99 (na PBKIDS do Shopping Bela Vista)

- Uno - R$19,99 (na Bmart do Shopping da Bahia)

*Com a supervisão da subchefe de reportagem Monique Lôbo