Delegado da Polícia Federal assume Secretaria de Segurança Pública; conheça

O governador eleito Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta quinta-feira (29), o nome de quem assumirá a Secretaria de Segurança Pública pelos próximos quatro anos. Um dos cargos mais esperados, devido a atual situação da violência urbana em toda a Bahia, foi o último a ser divulgado pelo governador.

Marcelo Werner, delegado da Polícia Federal (PF), é graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal).

Em seu primeiro discurso, falou em trabalhar contra o crime organizado com foco na diminuição dos índices de violência e nos "direitos humanos".

Werner já acumula alguns cargos de chefia dentro da PF. O próximo secretário da Segurança Pública é professor de técnicas operacionais desde 2021, já foi chefe do Setor de Inteligência Policial (SIP) da Polícia Federal, chefe substituto da Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro, chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência Regional da PF na Bahia e chefe substituto da Delegacia de Polícia de Imigração (Delemig).

Na Polícia Federal, realizou cursos e formações complementares e, atualmente, também é professor de armamento e tiro da PF e operador do Grupo de Pronta Intervenção (GPI). Para anunciar Werner, no entanto, Jerônimo Rodrigues fez um discurso a favor do desarmamento.

Desde maio deste ano, Marcelo Werner exerce o cargo de delegado regional de investigação e combate ao crime organizado da Superintendência da Polícia Federal na Bahia. Antes da PF, foi técnico judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia e também atuou com advogado.