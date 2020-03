Delegado é preso acusado de matar esposa e enteada a tiros no Paraná

Foto: Reprodução

O delegado de polícia Erik Busetti foi preso, no fim da noite desta quarta-feira (4), acusado de matar a esposa e a enteada em Curitiba (PR). Ele foi preso em flagrante sob suspeita de ter atirado na esposa Maritza Guimarães de Souza, 41 anos, e na filha dela, a adolescente Ana Carolina de Souza, 16. As informações são do Correio Braziliense.

Advogado do delegado, Cláudio Dalledone informou que Busetti é acusado de duplo feminicídio. “Com certeza é uma grande tragédia que atinge a todos”, disse.

O defensor também afirmou que o delegado será submetido a ajuda psicológica por não estar bem. “Uma grande dor de perder a esposa, a enteada e a liberdade”, complementou.

A Polícia Civil ainda não esclareceu os detalhes do crime, mas o delegado responsável pelo caso dará coletiva de imprensa ainda nesta quinta-feira (5). Preso, o acusado ainda fará exame no Instituto Médico Legal (IML).