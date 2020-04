Delivery de caruru: Veja 20 locais que fazem entrega de ceia de Semana Santa

Se você costumava ir a restaurantes na Semana Santa ou teve receio de sair de casa para ir à feira livre comprar os ingredientes da ceia, não se preocupe. Mesmo fechados ao público por causa da pandemia de coronavírus, muitos bares e restaurantes de Salvador estão fazendo entregas no esquema delivery ou take away (retirada no local) de pratos típicos do feriado de Páscoa, que começa nesta sexta-feira (10). Se depender da tecnologia, nenhum cristão soteropolitano passará esse momento sem a sua divina vitamina D de dendê.

Além de tudo, a sua encomenda de almoço nesta data é uma boa oportunidade de ajudar o setor de alimentação da capital, que tem sofrido com a crise gerada pela pandemia, que afetou mais de 12 mil estabelecimentos que geravam 60 mil empregos diretos, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-BA). De acordo com a entidade, boa parte dos estabelecimentos está com a operação suspensa e os poucos que seguem funcionando estão com dificuldades para gerar estoque e pagar funcionários.

Confira a lista de locais que aceitam pedidos:

1. Dendê Gastronomia Baiana (@dendegastronomia)

Localização: Rua Professor Cassilandro Barbuda, Costa Azul

Telefone: 3052-6209

Pratos: caruru, vatapá, moqueca de peixe, feijão fradinho, frigideira de siri, bobó de camarão, acarajé, abará, arroz branco, farofa de dendê

Valores: R$ 80 (2 pessoas), R$ 135 (4 pessoas), R$ 160 (6 pessoas), R$ 200 (8 pessoas)

2. Restaurante Nova Alegria (@nova.alegria)

Funcionamento: sexta a domingo das 10h às 2h

Localização: Avenida Jorge Amado, Praça do Canal, Imbuí

Telefone: 3232-2941

Pratos: mariscada completa com lagosta

Valores: R$ 120 (família)

3. Varanda Ferreira (@varandaferreira)

Funcionamento: Não informado

Localização: Estrada das Pedrinhas, 3, Imbuí

Telefone: 4101-8681

Pratos: caruru e vatapá

Valores: R$ 24 a R$ 39

4. Cantina du Vini (@vinifiqueiragastronomia)

Funcionamento: sexta a domingo

Localização: Travessa Bartholomeu Gusmão, Rio Vermelho

Telefone: 71 993380-0045 / 3013-8181

Pratos: mariscada, catado de siri, vatapá, caruru e farofa de licuri

Valores: até R$ 220 (combo família)

5. Restaurante Avenida (@restauranteavenida.ssa)

Funcionamento: das 10h às 21h30

Localização: Av. ACM, Ed. Golden Plaza

Telefone: 99164-5491 / 98894-3544

Pratos: moqueca, bobó de camarão e mariscada

Valores: Não informados

6. Mercato del Mare (@mercatodelmare)

Funcionamento: de terça a sábado, das 11h às 15h e das 18h às 21h. Aos domingos, das 11h às 16h.

Localização: Rua Haeckel José de Almeida, nº 6, em Jaguaribe

Telefone: (71) 98151-5221

Pratos: moqueca de peixe com camarão (acompanha caruru, vatapá, farofa, arroz e pirão), bacalhau com natas, bacalhau ao forno

Valores: R$ 89 a R$ 130 (pratos para duas pessoas)

7. Casa de Tereza (@casadetereza_)

Funcionamento: sexta a sábado, das 11h às 22h e domingo, das 11h às 16h

Localização: Rua Odilon Santos, 45, Rio Vermelho

Telefone: (71) 3329-3016 ou (71) 99170-6475.

Pratos: congelados para finalizar em casa: bobó com creme pronto sem camarão; caruru; camarão sem casca nos tamanhos 45 e 50; molho pronto para ensopado e moqueca; peixe Dourado em cubos prontos; pirão de ensopado e moqueca; além do vatapá de inhame sem glúten; farofas artesanais.

Valores: Não informados

8. La Pasta Gialla (@lapastagiallassa)

Funcionamento: sexta e sábado das 11h às 22h30; domingo das 11h às 18h

Localização: R. São Paulo, 488 - Pituba

Telefone: 71 3011-6599 / 98145-0075

Pratos: bacalhau, lasanha de bacalhau com brócolis, azeitona e cebola roxa; torta crocante de chocolate.

Valores: Não informado

9. Restaurante Mignon (@restaurantemignon)

Funcionamento: pedidos com 24h de antecedência

Localização: Rua Engenheiro Alexandre Maia, Graça

Telefone: 3247-5774 / 98124-8528 / 99626-3736

Pratos: vatapá, caruru, moquecas, salgados congelados e salada de frutos do mar

Valores: de R$ 4 a R$ 290

10. Pasta em Casa (@pastaemcasa)

Funcionamento: encomendas até 10/04 pela manhã

Localização: Rua Professora Almerinda Dutra, Rio Vermelho

Telefone: 3334-7232 / 99904-2244.

Pratos: lasanha de bacalhau e vegetariana, massas recheadas, pernil de cabrito (com cuscuz marroquino, brócolis e batata corada)

Valores: de R$ 79 a R$ 240

11. Restaurante Preta (@restaurantepreta)

Funcionamento: sexta a domingo

Localização: Rua dos Canudos, Ilha dos Frades. Entrega em Salvador.

Telefone: 71 99326-7461

Pratos: peixe assado na brasa acompanhado de legumes

Valores: Não informados

SOBREMESAS

12. Cacau Show (@cacaushowssa) - (71) 99227-2694 ou 98414-5566.

13. Clarice Confeitaria (@clariceconfeitaria) - São quatro opções de ovo de Páscoa de colher: Kit Kat, casadinho, brigadeiro, Ninho com Nutella, que podem ser encomendados pelo 99690-5139/3052-9114. A casa, localizada no Jardim Apipema, faz delivery ou entrega no drive-thru.

14. Coffeetown Salvador (@coffeetownsalvador)– Ao invés do plástico, conhecido pelo seu impacto negativo ao meio ambiente, o estabelecimento adotou o uso de tecidos de algodão natural, caixas de madeira, de papelão, sacos de filó e embalagens de vidro para entregar os produtos aos clientes. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp 98344-4478 e, neste período, a entrega será grátis em todos os bairros da cidade.

15. Jessica Azevedo (@jessicaazevedo_confeitaria)- Vencedora da 4ª temporada do programa " Que Seja Doce", exibido pelo GNT, a confeiteira tem conquistado o paladar dos baianos com suas iguarias. A novidade da vez são as opções especialmente desenvolvidas para a Páscoa, que podem ser solicitadas via WhatsApp e com entrega Delivery pelo 71 99840 9492.

16. Kopenhagen - São 54 itens, destacando as novas versões da sua linha Exagero, Nhá Benta, Lajotinha e Língua de gato, além do lançamento dos novos clássicos Melt, Soul Good e Dark. Os pedidos podem ser feitos pelo (71) 99300-0248/ 99189-8182 (WhatsApp) ou 3240-4326. O delivery vale para as cidades de Salvador e Lauro de Freitas, com frete grátis para compras acima de R$ 200 e taxa de R$ 20 para compras abaixo deste valor. Os apaixonados por chocolate ainda ganham 30% de desconto na compra do segundo produto de mesmo valor.

17. Las Palomitas (@las.palomitas) - A marca baiana especializada em pipocas gourmet está com a edição especial feita à base de Chocolate 50% Cacau com Gotas de Chocolate Belga. O produto é feito de forma artesanal, sem conservantes, gorduras hidrogenadas, e apresentado em uma lata decorada presenteável. Pedidos através do e-commerce (https://loja.laspalomitas.com.br), no Instagram, pelo WhatsApp (71)999214333 e através dos aplicativos IFood, Rappi e James.

18. Priscilla Diniz (@priscilladiniz): As opções são de encher os olhos e a boca d´água e vão de um coelho gigante em chocolate ao leite ou em cookies n’creme de 300g aos os ovos Ninho de Passarinho cheios de ovinhos Dragée e 1 Coelhinho de Chocolate pesando 400g. Encomendas pelos tels 999814250, 33794250/4252, já o Delivery da loja pode ser pedido pelo 996254688.

19. Sodiê Doces (@sodiessa_oficial) - Como novidade para o período da Páscoa, a Sodiê trouxe lançamentos na linha Diet nos sabores Trufado de Chocolate ao Leite na casca de chocolate meio amargo e Trufado de Chocolate Branco na casca de chocolate branco. A doceria reforçou seu serviço de delivery em Salvador e Lauro de Freitas. Além dos ovos de Páscoa, os bolos, doces e salgados da marca podem ser encomendados nas lojas ou pelo telefone (71)3289-3657.

20. Tortarelli (@tortarelli)- A doceria está com sua edição especial de Páscoa com o Ovo de Pipoca de Chocolate e com o Ovo de corte. Também tem a caixa com dois Tijolinhos de Waffle de Chocolate e o tradicional Bolo de Cenoura, que ganhou versão piscina, com 20cm de diâmetro. Os pedidos podem ser feitos através do telefone 71 33442022, site ou iFood.