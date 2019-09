Demi Lovato posta foto exibindo celulites e revela: 'meu maior medo'

A atriz e cantora Demi Lovato durante muito tempo escondeu seu corpo através do popular photoshop. Entretanto, a norte-americana afirmou estar cansada de usar estes truques e postou uma foto vestindo apenas um biquíni em que aparece exibindo orgulhosamente as suas celulites.

“Esse é o meu maior medo. Uma foto minha em um biquíni sem edição. E adivinha só, é celulite! Eu estou literalmente tão cansada de sentir vergonha do meu corpo, editando (sim, as outras fotos de biquíni foram editadas e eu odeio que fiz isso mas é a verdade) apenas para as pessoas pensarem que eu sou o padrão deles de beleza, mas não sou eu. É isso que sou", afirmou.

"Eu quero que esse novo capítulo da minha vida seja sobre ser autêntica sobre quem sou, em vez de tentar cumprir padrões de outras pessoas. Então aqui estou eu, sem vergonha, sem medo e orgulhosa de ter um corpo que já lutou muito e vai continuar a me surpreender. É uma sensação incrível estar de volta a TV/filmes, enquanto não me estresso com uma grade de exercícios intensos antes de trabalhar 14 horas por dia, ou me privando de um bolo de aniversário de verdade, em vez de optar por uma melancia com creme de ricota, porque eu estava aterrorizada de ter um bolo de verdade, e vivendo miserável em uma dieta louca! De qualquer forma, aqui estou eu, CRUA E REAL! Eu me amo. E você deveria se amar também!", continuou.

"Agora de volta ao estúdio… Estou trabalhando em um hino… Também, só para que fique claro, não estou empolgada com a minha aparência, mas estou apreciando ela e às vezes isso é o melhor que posso fazer. Espero inspirar alguém a apreciar o seu corpo hoje“, completou.