Demitido, Santos Cruz critica governo Bolsonaro: 'show de besteiras'

Ex-secretário geral do governo Bolsonaro, o general Santos Cruz resolveu falar sobre a gestão que participou. Uma semana após sua demissão, ele não poupou críticas, durante entrevista à revista Época.

“Tem de aproveitar essa oportunidade para tirar a fumaça da frente para o público enxergar as coisas boas, e não uma fofocagem desgraçada. Se você fizer uma análise das bobagens que se têm vivido, é um negócio impressionante. É um show de besteiras. Isso tira o foco daquilo que é importante. Tem muita besteira. Tem muita coisa importante que acaba não aparecendo porque todo dia tem uma bobagem ou outra para distrair a população, tirando a atenção das coisas importantes. Tem de parar de criar coisas artificiais que tiram o foco. Todo mundo tem de tomar consciência de que é preciso parar com bobagem”, disse Santos Cruz.

Ele disse ainda que é preciso ter cautela com o uso de redes sociais. Santos Cruz havia sido criticado por Olavo de Carvalho e Carlos Bolsonaro, filho do presidente. “Não é porque você tem liberdade e mecanismos de expressão, Twitter, Facebook, que você pode dizer o que bem entende, criando situações que atrapalham o governo ou ofendem a pessoa. Você discordar de métodos de trabalho é normal, até publicamente. Discordâncias são normais, de modo de pensar, modo de administrar, modo de fazer política, de fazer coordenação. Mas, atacar as pessoas em sua intimidade, isso acaba virando uma guerra de baixarias”, afirmou o general.