Denílson volta a cobrar Belo por dívida: 'Me deve e não pagou'

A briga entre Denílson e Belo está longe do fim. Em entrevista ao podcast Flow Sport Club, o ex-jogador falou sobre a batalha judicial contra o cantor. Segundo o comentarista, o artista tem uma dívida antiga com ele, que ainda não foi quitada. O ex-atleta chamou a situação de 'surreal' e 'fora do normal'.

"A história do artista é surreal. É aquela que você olha e fala: 'Não é normal'. Não pode ser normal um cara te dever e dormir tranquilo. Peguei um café hoje, puxei a carteira, estava sem dinheiro. Perguntei quanto era. A tia disse que era R$6,50. Falei: 'Tudo isso um café com leite?'. Eu saí, fui no caixa eletrônico e fiquei preocupado para pagar logo", falou.

A dívida de Belo com o ex-jogador gira em torno de R$ 5 milhões, em uma disputa que dura cerca de 20 anos. O imbróglio se deu por quebra de contrato e, desde então, foi aumentando.

Tudo começou quando o cantor resolveu deixar a banda Soweto - que, na época, era empresariada por Denílson -, para seguir carreira solo. Em 2004, a Justiça condenou o pagodeiro a pagar a indenização.

"Eu ainda não vi nada (do dinheiro). E a gente está falando de umas 'picanhas com umas gordurinhas da hora'. O cara vive a vida normal, está por aí e está lindo para ele. Acho que tem gente que tem esse perfil, de achar que o certo é o errado. E a gente vive em um mundo em que você faz isso e está tudo bem. Mas não é. Não está tudo bem. Está tudo errado", disse o ex-jogador.

Denílson afirmou que chegou a traçar um acordo com Belo. Os valores arrecadados em shows do artista seriam depositados numa conta do ex-jogador. Mas, segundo o comentarista, o dinheiro não foi recebido.