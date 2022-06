Denise Rocha, o 'Furacão da CPI', cria conta no OnlyFans após pedidos de seguidores

Conhecida como 'Furacão da CPI', a ex-A Fazenda Denise Rocha, de 38 anos, lançou uma conta no OnlyFans, site para venda de conteúdo adulto. Em seu Instagram, a famosa diz que a medida aconteceu após pedidos dos fãs.

"Vocês tanto pediram e eu fiz: meu OnlyFans com carinho para vocês", divulgou a modelo. Esta não é a primeira vez que a estrela compartilha fotos sensuais, além de suas redes sociais, Denise Rocha já foi capa da revista Playboy.

No OnlyFans, ela já fez quatro posts e estabeleceu os valores das assinaturas do canal. Na assinatura mensal, os interessados pagarão US$ 29 (cerca de R$ 151,00).

No entanto, a advogada também dá a opção de pacotes de assinatura. No primeiro, válido por três meses, o custo total é de US$ 78,30 (R$ 410). Já na outra opção, de seis meses, o valor é de US$ 147,90 (R$ 774).