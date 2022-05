Deolane Bezerra diz que vai levar flores a túmulo de MC Kevin

Nesta segunda-feira (16), faz um ano da morte do funkeiro MC Kevin. Para marcar a data, a viúva do cantor, a advogada e influencer Deolane Bezerra, contou que pretende ir até o cemitério levar flores.

"Quero ir lá no cemitério, levar flores, que eu acho algo bem superficial, mas é o que a sociedade gosta, né? Eu não estou lá constantemente porque, para mim, ele está dentro do meu coração. Ele não está ali. Mas creio que é um ato simbólico", disse em entrevista recente ao g1.

A advogada também falou sobre a dor da saudade de Kevin. E que o sentimento não se resume ao Kevin enquanto marido. "Eu acordo, até hoje, e preciso ir pro Instagram pra saber se é verdade, achando que ele está em algum show, que ele viajou."

"E não com aquele sentimento de saudade de mulher, de relacionamento, mas do ser humano Kevin, aquele ser humano que alegrava todo mundo de manhã quando acordava, que brigava com os outros, que ia para a mídia. Saudade desse Kevin, de uma pessoa legal. Não de não acreditar que se foi o meu parceiro, sabe?, disse ao g1.