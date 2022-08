Deolane Bezerra está confirmada em A Fazenda, diz colunista

O segundo semestre de 2022 chegou e os possíveis nomes para o elenco de A Fazenda já estão sendo especulados nas redes sociais. A primeira é Deolane Bezerra, que teria assinado com a Record TV nesta semana.

De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela já teria contratado uma equipe para cuidar das redes sociais e, além disso, preparou uma linha de roupas para lançar enquanto ela estiver dentro do reality show.

Com a chegada de Deolane Bezerra em A Fazenda, a emissora espera aumentar a sua audiência, que tem sido baixa há algumas semanas. A série que é a aposta da Record, Todas as Garotas em Mim, deu apenas 4,5 pontos em cima da Globo, com 30,1, durante o horário entre 21h e 22h01 desta terça-feira (02).

Deolane Bezerra, após ter sido confirmada pelo colunista, comentou no Twitter que não poderia entrar para o reality show porque precisava votar, em outubro, no candidato Luiz Inácio Lula da Silva.