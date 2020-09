Depois de esfaquear a mulher, homem pede socorro à PM em Pau da Lima

Uma mulher foi atacada com golpes de faca desferidos pelo próprio companheiro na noite do domingo (13), em Colina Azul, no bairro de Pau da Lima.

O próprio agressor foi até a sede da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), por volta das 22h, pedindo socorro. Ele contou que tinha dado várias facadas na mulher depois de uma crise de ciúme.

Os PMs acompanharam o suspeito até a casa dele, onde encontraram a vítima ferida. Ela foi socorrida pela guarnição para o Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras, para receber atendimento.

O acusado foi levado pela PM para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), em Brotas.